Family Fiesta 2026

• Pancarta de Knights Booster en el gimnasio durante todo un año• Logotipo de la empresa en la señalización promocional que se muestra en la marquesina de la escuela• Materiales promocionales de la empresa (volantes, folletos, tarjetas promocionales, muestras, etc.) que se muestran de forma destacada en el área de recepción de la escuela• Logotipo de la empresa como parte de los patrocinadores del evento en la aplicación de subastas• Logotipo de la empresa y mención en las plataformas de redes sociales de HRCS• Logotipo de la empresa en la página web de la subasta con un enlace a su negocio• Logotipo de la empresa incluido en nuestro boletín semanal previo al evento y durante el evento• Entrada para 16 invitados

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