Family Fiesta 2026

Entrada para 1 invitado a Fiesta on the Field. (Niños de 2 años y menores entran gratis)
Entrada para 1 invitado a Fiesta on the Field. (Niños de 2 años y menores entran gratis)
Entrada para 4 personas
$45
Entrada para 4 invitados a Fiesta on the Field. (Niños de 2 años y menores entran gratis)
Entrada para 4 invitados a Fiesta on the Field. (Niños de 2 años y menores entran gratis)
Patrocinador de la Fiesta Real
$2,500
• Pancarta de Knights Booster en el gimnasio durante todo un año• Logotipo de la empresa en la señalización promocional que se muestra en la marquesina de la escuela• Materiales promocionales de la empresa (volantes, folletos, tarjetas promocionales, muestras, etc.) que se muestran de forma destacada en el área de recepción de la escuela• Logotipo de la empresa como parte de los patrocinadores del evento en la aplicación de subastas• Logotipo de la empresa y mención en las plataformas de redes sociales de HRCS• Logotipo de la empresa en la página web de la subasta con un enlace a su negocio• Logotipo de la empresa incluido en nuestro boletín semanal previo al evento y durante el evento• Entrada para 16 invitados
• Pancarta de Knights Booster en el gimnasio durante todo un año• Logotipo de la empresa en la señalización promocional que se muestra en la marquesina de la escuela• Materiales promocionales de la empresa (volantes, folletos, tarjetas promocionales, muestras, etc.) que se muestran de forma destacada en el área de recepción de la escuela• Logotipo de la empresa como parte de los patrocinadores del evento en la aplicación de subastas• Logotipo de la empresa y mención en las plataformas de redes sociales de HRCS• Logotipo de la empresa en la página web de la subasta con un enlace a su negocio• Logotipo de la empresa incluido en nuestro boletín semanal previo al evento y durante el evento• Entrada para 16 invitados
Patrocinador de la Fiesta Dorada
$1,000
• Logotipo de la empresa en la señalización promocional que se muestra en la marquesina de la escuela• Logotipo de la empresa como parte de los patrocinadores del evento en la aplicación de subastas• Logotipo de la empresa y mención en las plataformas de redes sociales de HRCS• Logotipo de la empresa en la página web de la subasta con un enlace a su negocio• Logotipo de la empresa incluido en nuestro boletín semanal previo al evento y durante el evento• Entrada para 8 invitados
• Logotipo de la empresa en la señalización promocional que se muestra en la marquesina de la escuela• Logotipo de la empresa como parte de los patrocinadores del evento en la aplicación de subastas• Logotipo de la empresa y mención en las plataformas de redes sociales de HRCS• Logotipo de la empresa en la página web de la subasta con un enlace a su negocio• Logotipo de la empresa incluido en nuestro boletín semanal previo al evento y durante el evento• Entrada para 8 invitados
Patrocinador de la Fiesta
$500
• El logotipo de la empresa se incluye en nuestro boletín informativo, en el sitio web de HRCS y en las plataformas de redes sociales de HRCS • Entrada para 4 invitados
• El logotipo de la empresa se incluye en nuestro boletín informativo, en el sitio web de HRCS y en las plataformas de redes sociales de HRCS • Entrada para 4 invitados
Patrocinador de campo
$250
• El logotipo de la empresa se incluye en nuestro boletín informativo, en el sitio web de HRCS y en las plataformas de redes sociales de HRCS
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Vendedor
$25
Los vendedores deben enviar un correo electrónico a [email protected] para asegurar un lugar. El vendedor conserva todas las ganancias. Los vendedores deben pagar por cualquier invitado adicional.
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