Día de Diversión Familiar

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Acerca de este evento
¡Lo tienes todo con este ticket!
1 paseo en caballo
1 entrada a la casa de rebote
1 sesión de pintura facial
1 alimento para caballo
1 alimento para cabra
1 alimento para cerdo
1 alimento para conejo
1 paseo en caballo
1 entrada a la Casa de Rebote
1 sesión de pintura facial
¡Obtén una bolsa especial de golosinas!
1 bolsa de alimento para:
los caballos O
las cabras O
los conejos O
el cerdito
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