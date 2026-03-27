Healing Pastures Inc

Organizado por

Healing Pastures Inc

Acerca de este evento

Día de Diversión Familiar

11685 Lorenson Rd

Auburn, CA 95602, USA

¡Todo incluido con este ticket!
$50

¡Lo tienes todo con este ticket!


1 paseo en caballo

1 entrada a la casa de rebote

1 sesión de pintura facial

1 alimento para caballo

1 alimento para cabra

1 alimento para cerdo

1 alimento para conejo

Paseo en Caballo
$25

1 paseo en caballo

Entrada a la Casa de Rebote
$10

1 entrada a la Casa de Rebote

Pintura Facial
$7

1 sesión de pintura facial

Alimenta a nuestros animales
$5

¡Obtén una bolsa especial de golosinas!


1 bolsa de alimento para:

los caballos O

las cabras O

los conejos O

el cerdito


¡Compra todos los que quieras!

Añadir una donación para Healing Pastures Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!