covenant house Pennsylvania

Organizado por

covenant house Pennsylvania

Acerca de este evento

Noche de Película Familiar

210 S Wayne Ave

Wayne, PA 19087, USA

Admisión general. 1 entrada por persona.
$15.90

Incluye cena y proyección de película. Cubre 6% de tarifas.

Donación adicional de $25 a Covenant House Pennsylvania
$26.50

Esto es para proporcionar una donación adicional de $25 a Covenant House Pennsylvania. Cubre 6% de tarifas.

Donación adicional de $50 a Covenant House Pennsylvania
$53

Esto es para proporcionar una donación adicional de $50 a Covenant House Pennsylvania. Cubre 6% de tarifas.

Donación adicional de $75 a Covenant House Pennsylvania
$79.50

Esto es para proporcionar una donación adicional de $75 a Covenant House Pennsylvania. Cubre 6% de tarifas.

Donación adicional de $100 a Covenant House Pennsylvania
$106

Esto es para proporcionar una donación adicional de $100 a Covenant House Pennsylvania. Cubre 6% de tarifas.

Donación adicional de $150 a Covenant House Pennsylvania
$159

Esto es para proporcionar una donación adicional de $150 a Covenant House Pennsylvania. Cubre el 6% de tarifas.

Donación adicional de $200 a Covenant House Pennsylvania
$212

Esto es para proporcionar una donación adicional de $200 a Covenant House Pennsylvania. Cubre el 6% de tarifas.

Donación adicional de $500 a Covenant House Pennsylvania
$530

Esto es para proporcionar una donación adicional de $500 a Covenant House Pennsylvania. Cubre el 6% de tarifas.

Raffle Ticket $5
$5
Raffle Tickets $10
$10
Raffle Tickets $15
$15
Raffle Tickets $20
$20
Raffle Tickets $25
$25
Raffle Tickets $30
$30
Raffle Tickets $35
$35
Raffle Tickets $40
$40
Raffle Tickets $45
$45
Raffle Tickets $50
$50
Raffle Tickets $60
$60
Raffle Tickets $75
$75
Raffle Tickets $100
$100

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!