PS 295 Family Teacher Association

Organizado por

PS 295 Family Teacher Association

Acerca de este evento

Family Movie Night

330 18th St

Brooklyn, NY 11215, USA

Entrada de Cine item
Entrada de Cine
$2

Válida para una entrada a la noche de cine. Donación sugerida.

Chocolate Bar
$5
Merienda item
Merienda
$4

Puede seleccionar su artículo cuando llegue. Dulces y aperitivos saludables disponibles.

Palomitas de Maíz item
Palomitas de Maíz
$4

Una bolsa de palomitas por persona.

Bebida item
Bebida
$1

Puede seleccionar su artículo cuando llegue. Seltzer, agua y zumos disponibles en cajas.

Caja Familiar de Meriendas item
Caja Familiar de Meriendas
$1

Esta opción le ofrece 4 cajas de palomitas, 4 aperitivos y 4 bebidas con descuento.

Pizza Slice item
Pizza Slice
$2

One full cheese pizza slice per person.

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