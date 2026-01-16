Littleton Preparatory Charter School

Organizado por

Littleton Preparatory Charter School

Acerca de este evento

Fiesta de Pintura Familiar 2026

5301 S Bannock St

Littleton, CO 80120, USA

General Admission
$10

Incluye todos los materiales de arte, dirección de un artista local, bebidas, aperitivos y diversión!

General Admission *Paga lo que puedas*
Gratuito

Este evento nos cuesta alrededor de $10/persona para cubrir materiales y comida. Nunca queremos que el costo sea la razón por la cual alguien en LPCS no participe en eventos comunitarios. Por favor, paga lo que te resulte cómodo a ti y a tu familia. Si tienes los medios y el deseo de pagar por adelantado y patrocinar los costos de las entradas de otros, siéntete libre de hacer una donación aquí. Cada $10 adicional donado cubre los materiales para una persona.

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