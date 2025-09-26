Family Reunion Community Festival - NFNAACP

Vickery Mill Elementary School 1201 Alpharetta St

Roswell, GA 30075, USA

Admisión GRATUITA
Gratuito

Otorga entrada al evento con acceso a servicios estándar y actividades.

Registro de Vendedor
$75

Acceso para Vendedor de Comida y Mercancía

Food Vendor Registration
$100

Food Vendor Registration

Registro de Vendedor Social y Organizacional
$25

Muestre su negocio, talento u organización (Social, Cívica, Académica o Religiosa)

Únete a nosotros! ¡Conviértete en miembro ADULTO HOY!
$30

¡Únete a nosotros o patrocina a alguien para convertirse en Miembro Adulto de la NF NAACP! Una parte de la cuota es deducible de impuestos.

¡Únete a nosotros! ¡Conviértete en miembro joven HOY!
$10

¡Únete a nosotros o patrocina a alguien para que se convierta en miembro joven de la NF NAACP! Una parte de la tarifa es deducible de impuestos.

Añadir una donación para North Fulton NAACP Branch 53AA-B

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!