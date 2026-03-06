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Acerca de este evento

"Huevos Frescos de Granja"

Una docena item
Una docena
$5

Solicitamos humildemente una donación mínima de $5. por docena de huevos para cubrir los costos de alimentación de las gallinas.

Una caja de 18 unidades item
Una caja de 18 unidades
$7.50

Solicitamos humildemente una donación mínima de $7.50 por cada 18 huevos para cubrir los costos de alimentación de las gallinas.

Una caja doble docena (24 unidades) item
Una caja doble docena (24 unidades)
$10

Solicitamos humildemente una donación mínima de $10. por cada 24 huevos para cubrir los costos de alimentación de las gallinas.

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