Farmers Market Stakeholders Association Annual Membership (copy)

Las membresías de vendedores están abiertas a todos los vendedores y comerciantes que operan en el Mercado de Agricultores de Dallas en el Shed (anteriormente Shed No. 1) y / o el Mercado (anteriormente Shed No. 2). Cada miembro tendrá derecho a designar a un miembro que cumpla con los requisitos de elegibilidad para ser elegido para la Junta Directiva y para servir en comités.