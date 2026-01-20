Farmers Market Stakeholders Association

Ofrecido por

Farmers Market Stakeholders Association

Acerca de las afiliaciones

Farmers Market Stakeholders Association Annual Membership (copy)

Pertenencia a la Organización FMSA
$50

Válido hasta 20 de febrero de 2027

Las membresías de organizaciones son para empresas, propietarios de propiedades comerciales, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro cuyo lugar principal de negocio se encuentra dentro de los límites geográficos de "The District".

Membresía de Vendedor FMSA
$25

Válido hasta 20 de febrero de 2027

Las membresías de vendedores están abiertas a todos los vendedores y comerciantes que operan en el Mercado de Agricultores de Dallas en el Shed (anteriormente Shed No. 1) y / o el Mercado (anteriormente Shed No. 2). Cada miembro tendrá derecho a designar a un miembro que cumpla con los requisitos de elegibilidad para ser elegido para la Junta Directiva y para servir en comités.

Membresía de Residente FMSA
$30

Válido hasta 20 de febrero de 2027

Las membresías de residentes están abiertas a todos los residentes que viven en el Distrito del Mercado de Agricultores de Dallas. Cada hogar puede designar a un miembro para votar en asuntos de la Asociación, ser elegido para la Junta Directiva y servir en comités.

Apoyo del Vecindario FMSA
$10

Válido hasta 20 de febrero de 2027

Las membresías de seguidores son para organizaciones o individuos que residen fuera o dentro de los límites geográficos del Distrito pero desean apoyar los esfuerzos de la Asociación como miembro no votante.

Añadir una donación para Farmers Market Stakeholders Association

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!