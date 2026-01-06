Ladera Elementary Parent Teacher Organization

Organizado por

Ladera Elementary Parent Teacher Organization

Acerca de este evento

<b>Baile de padre e hija</b>

14750 W Grosenbacher Rd

San Antonio, TX 78245, USA

Padre Hija Boletos
$10

Este boleto es para la entrada de un padre y una hija.

Estudiante Adicional
$3

Boleto para una hija adicional

Muñequera Ramillete
$5

Compra anticipada de un ramillete de muñeca para tu(s) hija(s). Cantidades limitadas disponibles.

Cabina de Fotos
$5

Este boleto es para recibir una foto impresa tomada en la Cabina de Fotos.

Boletos de Postre y Bebida
$1

$1 por postres o refresco o agua. Los camiones de comida estarán en el lugar para comprar por separado.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!