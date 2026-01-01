FC Dragons Dallas Soccer

FC Dragons Dallas Soccer

<p>FC Dragons Dallas Soccer Membresías 2026</p>

Fc dragons u14 Membership
$110

Mensual

Esto es la tarifa mensual de los entrenadores y la tarifa de inscripción para la temporada 2026

Incluye

-tarifa mensual de los entrenadores

-tarifa de inscripción en la liga solo para la primavera de 2026, el verano de 2026 y el otoño de 2026

No incluye torneos o juegos bajo techo

Two fc dragon membership
$198

Mensual

Two fc dragons membership with spring fall and summer registration

Fc dragons and little dragon Membership
$126

Mensual

Fc dragon player including registrations for spring summer and fall and a little dragons membership only

Little Dragons membership
$30

Mensual

Esta es solo la tarifa mensual de los entrenadores para la temporada 2026


No incluye tarifa de inscripción ni ninguna otra tarifa de torneos o ligas

Two Little Dragons membership
$54

Mensual

Little dragon membership for 2 only

