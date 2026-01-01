<p>FC Dragons Dallas Soccer Membresías 2026</p>

Ofrecido por
Mensual
Esto es la tarifa mensual de los entrenadores y la tarifa de inscripción para la temporada 2026
Incluye
-tarifa mensual de los entrenadores
-tarifa de inscripción en la liga solo para la primavera de 2026, el verano de 2026 y el otoño de 2026
No incluye torneos o juegos bajo techo
Mensual
Two fc dragons membership with spring fall and summer registration
Mensual
Fc dragon player including registrations for spring summer and fall and a little dragons membership only
Mensual
Esta es solo la tarifa mensual de los entrenadores para la temporada 2026
No incluye tarifa de inscripción ni ninguna otra tarifa de torneos o ligas
Mensual
Little dragon membership for 2 only
