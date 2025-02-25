Federación Puertorriqueña de Disc Golf Corporación Acuerdo de Miembro

Únete al Movimiento. Sé Parte del Crecimiento. La Federación Puertorriqueña de Disc Golf (FPDG) está construyendo una comunidad unida para apoyar el crecimiento del disc golf en toda la isla: nuevos campos, programas para jóvenes, eventos, alcance escolar y proyectos voluntarios. Esta membresía GRATUITA es tu forma de estar oficialmente con nosotros y ser contado. Cuantos más miembros tengamos, más fuerte se vuelve nuestra voz al trabajar con municipios, patrocinadores y socios.





¿Por qué unirse (de forma gratuita)? ✔️ Muestra tu apoyo al disc golf en Puerto Rico ✔️ Ayúdanos a obtener financiamiento, subvenciones y asociaciones con la ciudad ✔️ Recibe actualizaciones sobre nuevos campos, eventos y proyectos comunitarios ✔️ Oportunidades de voluntariado opcionales ✔️ Ayúdanos a demostrar cuántas personas se preocupan por hacer crecer el disc golf en la isla

✔️ Sin cargos, sin obligaciones, solo apoyo





Qué significa esta membresía





Al unirte, te conviertes en parte de la Coalición de Disc Golf de Puerto Rico, un colectivo de jugadores, familias y simpatizantes que creen en:





Desarrollo y preservación de campos en Puerto Rico 🇵🇷

Disc golf juvenil y programas escolares

Construcción de comunidad a través del deporte

Turismo deportivo para Puerto Rico

Un FPDG fuerte y unificado