Federación Puertorriqueña de Disc Golf Corporación Acuerdo de Miembro

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Válido hasta 20 de febrero de 2027
Abierta a individuos de 18 años en adelante que deseen participar en actividades, torneos e iniciativas sancionadas por FPDG mientras contribuyen al desarrollo del disc golf en Puerto Rico.
Válido hasta 20 de febrero de 2027
Abierta a individuos menores de 18 años interesados en aprender y competir en disc golf. Los miembros jóvenes deben contar con el consentimiento de los padres o tutores y se les anima a desarrollar habilidades, deportividad y trabajo en equipo dentro de la comunidad de FPDG.
Válido hasta 20 de febrero de 2027
Otorga a empresas y prestadores de servicios la oportunidad de colaborar con la comunidad de disc golf. Los vendedores pueden participar en eventos sancionados por FPDG, promocionar sus productos y apoyar el crecimiento del disc golf a través de alianzas oficiales.
Válido hasta 20 de febrero de 2027
Diseñada para clubes de disc golf que desean ser reconocidos oficialmente por FPDG. Los miembros del club tienen acceso a recursos organizativos, apoyo en eventos y la capacidad de organizar torneos sancionados por FPDG. Los clubes deben cumplir con las pautas de FPDG y promover activamente el deporte dentro de sus comunidades locales.
Sin expiración
Insignia de Bolsa Personalizada de FPDG – ¡Muestra tu Orgullo de Membresía! Como miembro valioso de la Federación de Disc Golf de Puerto Rico (FPDG), ¡recibirás una exclusiva Insignia de Bolsa Personalizada de FPDG con tu membresía anual! ¡Esta resistente y elegante insignia es un símbolo de tu apoyo al crecimiento del disc golf en Puerto Rico y te brinda acceso a amistosos desafíos de insignias de bolsa dentro de la comunidad. ¡Diseños actualizados anualmente - ¡COLECCIONALOS TODOS! 🔹 Características: ✅ Diseño único representando a FPDG ✅ Material de alta calidad y duradero ✅ Sigue tu posición en las partidas de insignias de bolsa ✅ Una gran manera de conectar y competir con otros miembros ¡Obtén la tuya al renovar o registrarte para tu Membresía Anual de FPDG y sé parte del movimiento que impulsa el disc golf hacia adelante en Puerto Rico! #ThrowPR #FPDG #DesafíoDeInsigniasDeBolsaFPDG
Sin expiración
Únete al Movimiento. Sé Parte del Crecimiento. La Federación Puertorriqueña de Disc Golf (FPDG) está construyendo una comunidad unida para apoyar el crecimiento del disc golf en toda la isla: nuevos campos, programas para jóvenes, eventos, alcance escolar y proyectos voluntarios. Esta membresía GRATUITA es tu forma de estar oficialmente con nosotros y ser contado. Cuantos más miembros tengamos, más fuerte se vuelve nuestra voz al trabajar con municipios, patrocinadores y socios.
¿Por qué unirse (de forma gratuita)? ✔️ Muestra tu apoyo al disc golf en Puerto Rico ✔️ Ayúdanos a obtener financiamiento, subvenciones y asociaciones con la ciudad ✔️ Recibe actualizaciones sobre nuevos campos, eventos y proyectos comunitarios ✔️ Oportunidades de voluntariado opcionales ✔️ Ayúdanos a demostrar cuántas personas se preocupan por hacer crecer el disc golf en la isla
✔️ Sin cargos, sin obligaciones, solo apoyo
Qué significa esta membresía
Al unirte, te conviertes en parte de la Coalición de Disc Golf de Puerto Rico, un colectivo de jugadores, familias y simpatizantes que creen en:
Desarrollo y preservación de campos en Puerto Rico 🇵🇷
Disc golf juvenil y programas escolares
Construcción de comunidad a través del deporte
Turismo deportivo para Puerto Rico
Un FPDG fuerte y unificado
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!