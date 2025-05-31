Southern Center For Equity Advancement And Immigrant Refuge
Acerca de este evento
Fees - Lista de Servicios Legales de Inmigración
Solicitud de Naturalización
$250
Solicitud de Naturalización. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de Naturalización. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de reemplazo de documento de naturalización/ciudadanía
$125
Solicitud de reemplazo de documento de naturalización/ciudadanía. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de reemplazo de documento de naturalización/ciudadanía. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de Certificado de Ciudadanía
$125
Solicitud de Certificado de Ciudadanía. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de Certificado de Ciudadanía. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de reemplazo/documento inicial de llegada y salida de no inmigrante
$125
Solicitud de reemplazo/documento inicial de llegada y salida de no inmigrante. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de reemplazo/documento inicial de llegada y salida de no inmigrante. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de asilo y de suspensión de expulsión
$875
Solicitud de asilo y de suspensión de expulsión. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de asilo y de suspensión de expulsión. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de Estatus de Protección Temporal (“TPS”)
$350
Solicitud de Estatus de Protección Temporal (“TPS”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de Estatus de Protección Temporal (“TPS”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Consideración de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (“DACA”-Renovar)
$350
Consideración de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (“DACA”-Renovar). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Consideración de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (“DACA”-Renovar). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición de familiar extranjero (F1, F2A, F2B, F3 and F4 categories — I-130 ONLY)
$250
Petición de familiar extranjero (F1, F2A, F2B, F3 and F4 categories — I-130 ONLY). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición de familiar extranjero (F1, F2A, F2B, F3 and F4 categories — I-130 ONLY). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus (parientes inmediatos) (includes I-485, PLUS I-131, I-765, I-864, and/or G-325A)
$500
Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus (parientes inmediatos) (includes I-485, PLUS I-131, I-765, I-864, and/or G-325A). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus (parientes inmediatos) (includes I-485, PLUS I-131, I-765, I-864, and/or G-325A). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus (parientes inmediatos) (includes I-485, PLUS I-131, I-765, I-864, and/or G-325A) (Para niños menores de 14 años)
$425
Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus (parientes inmediatos) (includes I-485, PLUS I-131, I-765, I-864, and/or G-325A) (Para niños menores de 14 años). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus (parientes inmediatos) (includes I-485, PLUS I-131, I-765, I-864, and/or G-325A) (Para niños menores de 14 años). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de registro de residencia permanente/ajuste de estatus (familiares no inmediatos)
$375
Solicitud de registro de residencia permanente/ajuste de estatus (familiares no inmediatos). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de registro de residencia permanente/ajuste de estatus (familiares no inmediatos). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de exención de motivos de inadmisibilidad
$600
Solicitud de exención de motivos de inadmisibilidad. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de exención de motivos de inadmisibilidad. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de exención provisional por presencia ilegal
$550
Solicitud de exención provisional por presencia ilegal. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de exención provisional por presencia ilegal. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de registro de residencia permanente/ajuste de estatus (familiares no inmediatos) (Para niños menores de 14 años)
$200
Solicitud de registro de residencia permanente/ajuste de estatus (familiares no inmediatos) (Para niños menores de 14 años) Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de registro de residencia permanente/ajuste de estatus (familiares no inmediatos) (Para niños menores de 14 años) Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de registro de residencia permanente/ajuste de estatus (refugiado/asilado)
$200
Solicitud de registro de residencia permanente/ajuste de estatus (refugiado/asilado). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de registro de residencia permanente/ajuste de estatus (refugiado/asilado). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Suplemento A del Formulario I-485, Ajuste de estatus según la Sección 245(i)
$125
Suplemento A del Formulario I-485, Ajuste de estatus según la Sección 245(i). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Suplemento A del Formulario I-485, Ajuste de estatus según la Sección 245(i). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición de estatus de no inmigrante T (“Visa T”)
$500
Petición de estatus de no inmigrante T (“Visa T”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición de estatus de no inmigrante T (“Visa T”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición de estatus de no inmigrante U (“Visa U”)
$500
Petición de estatus de no inmigrante U (“Visa U”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición de estatus de no inmigrante U (“Visa U”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de Documento de Viaje
$125
Solicitud de Documento de Viaje. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de Documento de Viaje. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Declaración de apoyo financiero
$125
Declaración de apoyo financiero. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Declaración de apoyo financiero. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de extensión/cambio de estatus de no inmigrante
$150
Solicitud de extensión/cambio de estatus de no inmigrante. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de extensión/cambio de estatus de no inmigrante. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición para eliminar las condiciones de residencia o de la “Tarjeta Verde”
$250
Petición para eliminar las condiciones de residencia o de la “Tarjeta Verde”. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición para eliminar las condiciones de residencia o de la “Tarjeta Verde”. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de Autorización de Empleo (Tarjeta “EAD” o Autorización de Trabajo)
$100
Solicitud de Autorización de Empleo (Tarjeta “EAD” o Autorización de Trabajo). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de Autorización de Empleo (Tarjeta “EAD” o Autorización de Trabajo). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente o "Tarjeta Verde”
$125
Solicitud de Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente o "Tarjeta Verde”. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente o "Tarjeta Verde”. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Declaración jurada de apoyo según la Sección 213A de la INA
$200
Declaración jurada de apoyo según la Sección 213A de la INA. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Declaración jurada de apoyo según la Sección 213A de la INA. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Contrato entre el patrocinador y el miembro del hogar (“Declaración jurada de apoyo”)
$150
Contrato entre el patrocinador y el miembro del hogar (“Declaración jurada de apoyo”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Contrato entre el patrocinador y el miembro del hogar (“Declaración jurada de apoyo”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición para amerasiáticos, viudos(as) o inmigrantes especiales (“VAWA”, “SIJS”)
$375
Petición para amerasiáticos, viudos(as) o inmigrantes especiales (“VAWA”, “SIJS”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición para amerasiáticos, viudos(as) o inmigrantes especiales (“VAWA”, “SIJS”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de acción sobre una solicitud o petición aprobada
$125
Solicitud de acción sobre una solicitud o petición aprobada. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Solicitud de acción sobre una solicitud o petición aprobada. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición de familiar refugiado/asilado
$100
Petición de familiar refugiado/asilado. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Petición de familiar refugiado/asilado. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Ley de Libertad de Información/Privacidad y Solicitud de FOIA en Línea (“FOIA”)
$50
Ley de Libertad de Información/Privacidad y Solicitud de FOIA en Línea (“FOIA”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Ley de Libertad de Información/Privacidad y Solicitud de FOIA en Línea (“FOIA”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Tarjeta de cambio de domicilio de extranjero
$25
Tarjeta de cambio de domicilio de extranjero. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Tarjeta de cambio de domicilio de extranjero. Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Cita Infopass (una por solicitud gratuita)
$25
Cita Infopass (una por solicitud gratuita). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Cita Infopass (una por solicitud gratuita). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.
Traducir Documento (Solo Una Página)
$25
Traducir Documento (Solo Una Página). Aviso: Antes de proceder con el pago, por favor consulte con su representante legal de inmigración o asistente de abogado si su caso de inmigración será tomado o representado por SCEAIR. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un acuerdo de retención que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos lo mejor a todos, no podemos aceptar todos los casos de inmigración, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará con su caso antes de hacer cualquier pago.
Traducir Documento (Solo Una Página). Aviso: Antes de proceder con el pago, por favor consulte con su representante legal de inmigración o asistente de abogado si su caso de inmigración será tomado o representado por SCEAIR. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un acuerdo de retención que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos lo mejor a todos, no podemos aceptar todos los casos de inmigración, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará con su caso antes de hacer cualquier pago.
Traducir Documento (Dos Páginas)
$50
Traducir Documento (Dos Páginas). Aviso: Antes de proceder con el pago, por favor consulte con su representante legal de inmigración o asistente de abogado si su caso de inmigración será tomado o representado por SCEAIR. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un acuerdo de retención que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos lo mejor a todos, no podemos aceptar todos los casos de inmigración, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará con su caso antes de hacer cualquier pago.
Traducir Documento (Dos Páginas). Aviso: Antes de proceder con el pago, por favor consulte con su representante legal de inmigración o asistente de abogado si su caso de inmigración será tomado o representado por SCEAIR. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un acuerdo de retención que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos lo mejor a todos, no podemos aceptar todos los casos de inmigración, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará con su caso antes de hacer cualquier pago.
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