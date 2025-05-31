Fees - Lista de Servicios Legales de Inmigración

Ley de Libertad de Información/Privacidad y Solicitud de FOIA en Línea (“FOIA”). Descargo de responsabilidad: Antes de proceder con el pago, consulte con su representante legal o asistente legal de inmigración si SCEAIR tomará o representará su caso de inmigración. Si su caso será representado por SCEAIR, se le proporcionará un contrato de anticipo que establecerá los términos de su relación como cliente con SCEAIR. Aunque deseamos a todos lo mejor, no podemos encargarnos de los casos de inmigración de todos, así que consulte de antemano si SCEAIR ayudará o no con su caso antes de realizar cualquier pago.

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