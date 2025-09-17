<festival>festivales</festival>

Organizado por
Acerca de este evento
Kissimmee, FL 34744, USA
el boleto incluye la entrada y un cupón de comida para un hot dog o hamburguesa y una bebida.
Ayuda a patrocinar la comida y la instalación del lugar.
Ayuda a apoyar las actividades y atracciones del carnaval.
Ayuda a apoyar en marketing, fotografía,
Ayuda a patrocinar diversos elementos como carpas, mesas, sillas, etc.
Simplemente porque te otorga un ingreso gratuito.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!