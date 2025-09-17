<festival>festivales</festival>

KCX Elite Booster Club Inc

KCX Elite Booster Club Inc

2240 E Irlo Bronson Memorial Hwy

Kissimmee, FL 34744, USA

ingreso general
$5

el boleto incluye la entrada y un cupón de comida para un hot dog o hamburguesa y una bebida.

patrocinador del evento
$2,500

Ayuda a patrocinar la comida y la instalación del lugar.

patrocinador de oro
$1,500

Ayuda a apoyar las actividades y atracciones del carnaval.

patrocinador de plata
$750

Ayuda a apoyar en marketing, fotografía,

patrocinador de bronce
$500

Ayuda a patrocinar diversos elementos como carpas, mesas, sillas, etc.

Donación en especie
$50

Simplemente porque te otorga un ingreso gratuito.

