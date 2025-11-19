Don Harrington Discovery Center Foundation Inc

Don Harrington Discovery Center Foundation Inc

Festive Flicks - El Expreso Polar

1200 Streit Dr

Amarillo, TX 79106, USA

Entrada Individual - Función de la 1:00
$3

Este boleto otorga admisión a una persona para la función de las 4:00 de The Polar Express.


Las puertas abrirán 30 minutos antes de que comience la película.


Muestra tu boleto en la recepción para obtener un descuento en la admisión al Centro de Descubrimiento.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!