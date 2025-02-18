<p>Lucha por Chicago - 2do Evento Anual de Recaudación de Fondos de Boxeo</p>

El precio de la entrada incluye acceso al evento de boxeo en vivo y estacionamiento gratuito. Alimentos y bebidas están disponibles para compra:
COMIDA
Perrito caliente con papas fritas $7
Hamburguesa con papas fritas $10
Pizza de queso $8
Alitas de pollo (zanahorias/apio) $12
Papas fritas $5.00
BEBIDAS
Refrescos $3
Cerveza nacional $6
Cerveza importada $7
Bebidas alcohólicas: Well $7, Call $8, Premium $11
Vino $8 (botella $35)
El precio de la entrada incluye acceso al evento de boxeo en vivo y estacionamiento gratuito. Alimentos y bebidas están disponibles para compra:
COMIDA
Perrito caliente con papas fritas $7
Hamburguesa con papas fritas $10
Pizza de queso $8
Alitas de pollo (zanahorias/apio) $12
Papas fritas $5.00
BEBIDAS
Refrescos $3
Cerveza nacional $6
Cerveza importada $7
Bebidas alcohólicas: Well $7, Call $8, Premium $11
Vino $8 (botella $35)
Admisión General - Adulto (PAGADO EN PUERTA)
$20
PAGADO EN LA PUERTA incluye entrada al evento de boxeo en vivo y estacionamiento gratuito. ¡LAS ENTRADAS SON LIMITADAS! Contacte a [email protected] con cualquier pregunta por adelantado. Comida y bebidas disponibles para la compra:
COMIDA
Perrito Caliente con Papas Fritas $7
Hamburguesa con Papas Fritas $10
Pizza de Queso $8
Alitas de Pollo (zanahorias/apio) $12
Papas Fritas $5.00
BEBIDAS
Refrescos $3
Cerveza Nacional $6
Cerveza Importada $7
Licores: Corriente $7, Especial $8, Premium $11
Vino $8 (botella $35)
PAGADO EN LA PUERTA incluye entrada al evento de boxeo en vivo y estacionamiento gratuito. ¡LAS ENTRADAS SON LIMITADAS! Contacte a [email protected] con cualquier pregunta por adelantado. Comida y bebidas disponibles para la compra:
COMIDA
Perrito Caliente con Papas Fritas $7
Hamburguesa con Papas Fritas $10
Pizza de Queso $8
Alitas de Pollo (zanahorias/apio) $12
Papas Fritas $5.00
BEBIDAS
Refrescos $3
Cerveza Nacional $6
Cerveza Importada $7
Licores: Corriente $7, Especial $8, Premium $11
Vino $8 (botella $35)
Admisión General - Niño/Menor (Menor de 21)
Gratuito
El precio de la admisión incluye la entrada al evento de boxeo en vivo y estacionamiento gratuito. Comida y bebidas están disponibles para compra:
• COMIDA
• Perrito caliente con papas fritas $7
• Hamburguesa con papas fritas $10
• Pizza de queso $8
• Alitas de pollo (zanahorias/apio) $12
• Papas fritas $5.00
• BEBIDAS
• Refrescos $3
El precio de la admisión incluye la entrada al evento de boxeo en vivo y estacionamiento gratuito. Comida y bebidas están disponibles para compra:
• COMIDA
• Perrito caliente con papas fritas $7
• Hamburguesa con papas fritas $10
• Pizza de queso $8
• Alitas de pollo (zanahorias/apio) $12
• Papas fritas $5.00
• BEBIDAS
• Refrescos $3
VIP General (Entrada individual)
$200
Reserved High Top Seating for One Person in our VIP Area Includes:
• Barra libre de bebidas premium
• Buffet premium
* Tenga en cuenta que los asientos para este boleto se agruparán con otras partes en una mesa alta para 4 personas. Las compras de 2 o 3 boletos en la misma orden se asignarán al mismo mesa alta. Si es un grupo de 4, por favor compre el boleto para Mesa Alta VIP General.*
**NOTA: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma gratuita de boletos. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como la cantidad de contribución.**
Reserved High Top Seating for One Person in our VIP Area Includes:
• Barra libre de bebidas premium
• Buffet premium
* Tenga en cuenta que los asientos para este boleto se agruparán con otras partes en una mesa alta para 4 personas. Las compras de 2 o 3 boletos en la misma orden se asignarán al mismo mesa alta. Si es un grupo de 4, por favor compre el boleto para Mesa Alta VIP General.*
**NOTA: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma gratuita de boletos. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como la cantidad de contribución.**
Mesa Alta VIP General (4)
$800
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
Asientos asignados de mesa alta reservada para cuatro personas en nuestra área VIP incluye:
• Barra libre premium
• Buffet premium. *Nota: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de entradas Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma gratuita de entradas. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e introduciendo $0 como la cantidad de contribución.
Asientos asignados de mesa alta reservada para cuatro personas en nuestra área VIP incluye:
• Barra libre premium
• Buffet premium. *Nota: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de entradas Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma gratuita de entradas. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e introduciendo $0 como la cantidad de contribución.
Mesa Alta de Peso Medio (4)
$2,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
Corner Ring Side VIP Mesa Alta para 4 Personas Incluye:
• Servicio de Mesa Esperado
• Licor y Vino Premium
• Comida Estilo Familiar
• Reconocimiento y Señalización de la Empresa *Nota: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de entradas Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma de entradas gratuita. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como la cantidad de contribución.
Corner Ring Side VIP Mesa Alta para 4 Personas Incluye:
• Servicio de Mesa Esperado
• Licor y Vino Premium
• Comida Estilo Familiar
• Reconocimiento y Señalización de la Empresa *Nota: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de entradas Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma de entradas gratuita. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como la cantidad de contribución.
Peso semipesado mesa alta (4)
$3,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
Ring Side VIP High Top Table para 4 personas incluye:
• Servicio de mesa con camarero
• Licores y vinos premium
• Comida estilo familiar
• Reconocimiento de la empresa y señalización. *Nota: Durante el proceso de compra de boletos/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma de boletos gratuita. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como monto de contribución.
Ring Side VIP High Top Table para 4 personas incluye:
• Servicio de mesa con camarero
• Licores y vinos premium
• Comida estilo familiar
• Reconocimiento de la empresa y señalización. *Nota: Durante el proceso de compra de boletos/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma de boletos gratuita. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como monto de contribución.
Tabla CHAMPS Ligera (6)
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
Mesa reservada para 6 en nuestra Zona VIP Incluye:
• Barra Libre Premium
• Buffet Premium. *Nota: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma gratuita de boletos. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como la cantidad de contribución.
Mesa reservada para 6 en nuestra Zona VIP Incluye:
• Barra Libre Premium
• Buffet Premium. *Nota: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma gratuita de boletos. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como la cantidad de contribución.
Tabla de CAMPEONES de Peso Medio (10)
$4,999
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Corner Ring Side VIP High Top Table para 10 Personas Incluye:
• Servicio de Mesa con Camarero
• Licores y Vinos Premium
• Comida estilo familiar
• Reconocimiento y Señalización de la Empresa
- Contacta a [email protected] para opciones de pago adicionales. *Nota: Durante el proceso de compra de boletos/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma de boletos gratuita. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando “Otro” en el menú desplegable e ingresando $0 como cantidad de contribución.
Corner Ring Side VIP High Top Table para 10 Personas Incluye:
• Servicio de Mesa con Camarero
• Licores y Vinos Premium
• Comida estilo familiar
• Reconocimiento y Señalización de la Empresa
- Contacta a [email protected] para opciones de pago adicionales. *Nota: Durante el proceso de compra de boletos/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma de boletos gratuita. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando “Otro” en el menú desplegable e ingresando $0 como cantidad de contribución.
Tabla de CAMPEONES Semipesados (10)
$7,500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Mesa VIP al lado del ring para 10 Incluye:
• Servicio de mesa con camarero
• Licor y vino premium
• Comida estilo familiar
• Reconocimiento y señalización de la empresa
• Reconocimiento y logo de la empresa en el sitio web
- Contacta a [email protected] para procesar el pago.
Mesa VIP al lado del ring para 10 Incluye:
• Servicio de mesa con camarero
• Licor y vino premium
• Comida estilo familiar
• Reconocimiento y señalización de la empresa
• Reconocimiento y logo de la empresa en el sitio web
- Contacta a [email protected] para procesar el pago.
Tabla de CAMPEONES de peso pesado (10)
$10,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
¡LOS MEJORES ASIENTOS DE LA CASA! Mesa VIP junto al ring para 10 incluye:
• Servicio de mesa con camarero
• Licores y vinos premium
• Comida estilo familiar
• Reconocimiento y señalización de la empresa
• Reconocimiento y logo de la empresa en el sitio web
• Anuncio del ganador del combate principal
- Contacta a [email protected] para procesar el pago.
¡LOS MEJORES ASIENTOS DE LA CASA! Mesa VIP junto al ring para 10 incluye:
• Servicio de mesa con camarero
• Licores y vinos premium
• Comida estilo familiar
• Reconocimiento y señalización de la empresa
• Reconocimiento y logo de la empresa en el sitio web
• Anuncio del ganador del combate principal
- Contacta a [email protected] para procesar el pago.
Añadir una donación para Fight For Chicago
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!