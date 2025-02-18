Fight For Chicago

Fight For Chicago

<p>Lucha por Chicago - 2do Evento Anual de Recaudación de Fondos de Boxeo</p>

681 W North Ave

Elmhurst, IL 60126, USA

Admisión General - Adulto (Compra Anticipada)
$10

El precio de la entrada incluye acceso al evento de boxeo en vivo y estacionamiento gratuito. Alimentos y bebidas están disponibles para compra:

  • COMIDA
  • Perrito caliente con papas fritas $7
  • Hamburguesa con papas fritas $10
  • Pizza de queso $8
  • Alitas de pollo (zanahorias/apio) $12
  • Papas fritas $5.00
  • BEBIDAS
  • Refrescos $3
  • Cerveza nacional $6
  • Cerveza importada $7
  • Bebidas alcohólicas: Well $7, Call $8, Premium $11
  • Vino $8 (botella $35)
Admisión General - Adulto (PAGADO EN PUERTA)
$20

PAGADO EN LA PUERTA incluye entrada al evento de boxeo en vivo y estacionamiento gratuito. ¡LAS ENTRADAS SON LIMITADAS!
Contacte a [email protected] con cualquier pregunta por adelantado.
Admisión General - Niño/Menor (Menor de 21)
Gratuito
El precio de la admisión incluye la entrada al evento de boxeo en vivo y estacionamiento gratuito. Comida y bebidas están disponibles para compra: • COMIDA • Perrito caliente con papas fritas $7 • Hamburguesa con papas fritas $10 • Pizza de queso $8 • Alitas de pollo (zanahorias/apio) $12 • Papas fritas $5.00 • BEBIDAS • Refrescos $3
VIP General (Entrada individual)
$200
Reserved High Top Seating for One Person in our VIP Area Includes: • Barra libre de bebidas premium • Buffet premium * Tenga en cuenta que los asientos para este boleto se agruparán con otras partes en una mesa alta para 4 personas. Las compras de 2 o 3 boletos en la misma orden se asignarán al mismo mesa alta. Si es un grupo de 4, por favor compre el boleto para Mesa Alta VIP General.* **NOTA: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma gratuita de boletos. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como la cantidad de contribución.**
Mesa Alta VIP General (4)
$800
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
Asientos asignados de mesa alta reservada para cuatro personas en nuestra área VIP incluye: • Barra libre premium • Buffet premium. *Nota: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de entradas Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma gratuita de entradas. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e introduciendo $0 como la cantidad de contribución.
Mesa Alta de Peso Medio (4)
$2,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
Corner Ring Side VIP Mesa Alta para 4 Personas Incluye: • Servicio de Mesa Esperado • Licor y Vino Premium • Comida Estilo Familiar • Reconocimiento y Señalización de la Empresa *Nota: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de entradas Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma de entradas gratuita. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como la cantidad de contribución.
Peso semipesado mesa alta (4)
$3,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
Ring Side VIP High Top Table para 4 personas incluye: • Servicio de mesa con camarero • Licores y vinos premium • Comida estilo familiar • Reconocimiento de la empresa y señalización. *Nota: Durante el proceso de compra de boletos/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma de boletos gratuita. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como monto de contribución.
Tabla CHAMPS Ligera (6)
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
Mesa reservada para 6 en nuestra Zona VIP Incluye: • Barra Libre Premium • Buffet Premium. *Nota: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma gratuita de boletos. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como la cantidad de contribución.
Tabla de CAMPEONES de Peso Medio (10)
$4,999
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Corner Ring Side VIP High Top Table para 10 Personas Incluye: • Servicio de Mesa con Camarero • Licores y Vinos Premium • Comida estilo familiar • Reconocimiento y Señalización de la Empresa - Contacta a [email protected] para opciones de pago adicionales. *Nota: Durante el proceso de compra de boletos/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma de boletos gratuita. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando “Otro” en el menú desplegable e ingresando $0 como cantidad de contribución.
Tabla de CAMPEONES Semipesados (10)
$7,500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Mesa VIP al lado del ring para 10 Incluye: • Servicio de mesa con camarero • Licor y vino premium • Comida estilo familiar • Reconocimiento y señalización de la empresa • Reconocimiento y logo de la empresa en el sitio web - Contacta a [email protected] para procesar el pago.
Tabla de CAMPEONES de peso pesado (10)
$10,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
¡LOS MEJORES ASIENTOS DE LA CASA! Mesa VIP junto al ring para 10 incluye: • Servicio de mesa con camarero • Licores y vinos premium • Comida estilo familiar • Reconocimiento y señalización de la empresa • Reconocimiento y logo de la empresa en el sitio web • Anuncio del ganador del combate principal - Contacta a [email protected] para procesar el pago.
