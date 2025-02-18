<p>Lucha por Chicago - 2do Evento Anual de Recaudación de Fondos de Boxeo</p>

Reserved High Top Seating for One Person in our VIP Area Includes: • Barra libre de bebidas premium • Buffet premium * Tenga en cuenta que los asientos para este boleto se agruparán con otras partes en una mesa alta para 4 personas. Las compras de 2 o 3 boletos en la misma orden se asignarán al mismo mesa alta. Si es un grupo de 4, por favor compre el boleto para Mesa Alta VIP General.* **NOTA: Durante el proceso de compra de entradas/donaciones, la plataforma de boletos Zeffy sugerirá automáticamente una donación adicional para apoyar su plataforma gratuita de boletos. Esta donación adicional es opcional y se puede establecer en $0 seleccionando "Otro" en el menú desplegable e ingresando $0 como la cantidad de contribución.**

