FILBO 2026 - INSCRIPCIÓN

OPCIÓN 1 DE PARTICIPACIÓN:

Con PROMOLIBRO / ANDREA HERRERA:

Exhibición y venta de libros en el estand de Promolibro Colombia S.A.S.

Los aportes realizados por el autor a Milibrohispano, cubrirán gastos asociados a la logística, publicidad en redes y espacio en el estand.

Cupos abiertos y limitados para 10 (diez) autores miembros de MLH



* El aporte adicional para la plataforma NO es obligatorio. Para eliminar esa opción, usted puede seleccionar que el porcentaje (otro) sea cero.