Acerca de este evento

FILBO 2026 - INSCRIPCIÓN

CORFERIAS: Cra. 37 #24 - 67

Bogotá, Colombia / https://maps.app.goo.gl/Tbk3zuymYphEEHie7

Opción 1: PROMOLIBRO - MLH
$80

OPCIÓN 1 DE PARTICIPACIÓN:

Con PROMOLIBRO / ANDREA HERRERA:

Exhibición y venta de libros en el estand de Promolibro Colombia S.A.S.

Los aportes realizados por el autor a Milibrohispano, cubrirán gastos asociados a la logística, publicidad en redes y espacio en el estand.

Cupos abiertos y limitados para 10 (diez) autores miembros de MLH

* El aporte adicional para la plataforma NO es obligatorio. Para eliminar esa opción, usted puede seleccionar que el porcentaje (otro) sea cero.

Opción 2: EDITORIAL UTRILLA - MLH
$40

OPCIÓN 2 DE PARTICIPACIÓN:

Con EDITORIAL UTRILLA:

Exhibición y venta de libros en el estand de Editorial Utrilla

Los aportes realizados por el autor a Milibrohispano, cubrirán gastos asociados a la logística y publicidad en redes.

Cupos EXCLUSIVOS para autores miembros de MLH

* El aporte adicional para la plataforma NO es obligatorio. Para eliminar esa opción, usted puede seleccionar que el porcentaje (otro) sea cero.

