Acerca de este evento

Final Ticket Frenzy 2026

385 College View Dr

Starkville, MS 39759, USA

Draw Down
$30

NO ES NECESARIO ESTAR PRESENTE PARA GANAR!!

Este es un BOLETO DE SORTEO que incluye la entrada de admisión general para dos personas. ¡Los niños menores de 7 años entran gratis!

¡Habrá varias oportunidades para ganar a lo largo de la noche, con un gran premio para el último boleto sorteado!

General Admission
$5

Este es un BOLETO DE ADMISION GENERAL, esto no te hará elegible para el sorteo.
¡Este boleto incluye la entrada al evento, acceso a camiones de comida locales y música en vivo! ¡Los niños menores de 7 años entran gratis!

