Acerca de este evento

Noche de Trivia para Adultos - ¡Apoyando a los Niños de Buscando a Nemo de Cunniff!

349 Watertown St #1329

Newton, MA 02458, USA

Patrocina una mesa 🐢
$175

Quedan 10

Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Patrocina una mesa de 6. Incluye asientos reservados.

un boleto 🐠
$30

Entrada para una persona. ¡Puedes ser asignado a un equipo con otros participantes para unirte a la diversión!

NEW - WPS Staff Ticket 🎟️
$20

This fin‑credible ticket is exclusively for WPS employees to purchase!


Dive on in and assemble your school of 6 at the trivia event—just make sure your team is locked in by game time at 7pm.

Socializa🍹
$20

¡Quiero unirme a la diversión, pero las trivia no son lo mío!

Donar 🦈
$15
¿No puedes asistir al evento? ¡Anímate a contribuir con tu donación! Usa este tipo de entrada o la función "Añadir una donación" para elegir tu propia cantidad.
