Findlay Family Tennis Association

Organizado por

Findlay Family Tennis Association

Acerca de este evento

Encuentra el Clásico de Tenis y Fiesta de Findlay.

1400 Manor Hill Rd

Findlay, OH 45840, USA

5.5 Torneo de Dobles
$25

Martes, 10 de diciembre | 1:00 - 3:00 pm


2 horas de tenis rápido y competitivo + calentamiento y juegos de clasificación de 30 minutos dirigidos por un profesional.

Inscríbete solo o con un compañero - tu elección, emparejaremos individuales.

6.0 Torneo de Dobles
$25

Martes, 3 de diciembre | 1:00 - 3:00 pm


2 horas de tenis rápido y competitivo + calentamiento y juegos de clasificación de 30 minutos dirigidos por un profesional.

Inscríbete solo o con un compañero - tu elección, emparejaremos individuales.

6.5 Torneo de Dobles
$25

Jueves, 5 de diciembre | 1:00 - 3:00 pm


2 horas de tenis rápido y competitivo + calentamiento y juegos de clasificación de 30 minutos dirigidos por un profesional.

Inscríbete solo o con un compañero - tu elección, emparejaremos individuales.

Camiseta
$25

Camiseta cómoda de estilo suave con un diseño festivo de tenis.

Tallas unisex - ¡solo disponibles a través de esta campaña!

Todos los beneficios apoyan a la Asociación de Tenis de Familia Findlay.

Fiesta de Navidad
$10

Lunes, 23 de diciembre | 9:30 - 11:30 am

Divertidos juegos de tenis toda la mañana + almuerzo compartido después. ¡Abierto a todos - no se requiere inscripción al torneo!

Trae un plato para compartir y ven a celebrar la temporada con la familia de tenis de Findlay.

Añadir una donación para Findlay Family Tennis Association

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!