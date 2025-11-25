Encuentra el Clásico de Tenis y Fiesta de Findlay.

Organizado por
Martes, 10 de diciembre | 1:00 - 3:00 pm
2 horas de tenis rápido y competitivo + calentamiento y juegos de clasificación de 30 minutos dirigidos por un profesional.
Inscríbete solo o con un compañero - tu elección, emparejaremos individuales.
Martes, 3 de diciembre | 1:00 - 3:00 pm
2 horas de tenis rápido y competitivo + calentamiento y juegos de clasificación de 30 minutos dirigidos por un profesional.
Inscríbete solo o con un compañero - tu elección, emparejaremos individuales.
Jueves, 5 de diciembre | 1:00 - 3:00 pm
2 horas de tenis rápido y competitivo + calentamiento y juegos de clasificación de 30 minutos dirigidos por un profesional.
Inscríbete solo o con un compañero - tu elección, emparejaremos individuales.
Camiseta cómoda de estilo suave con un diseño festivo de tenis.
Tallas unisex - ¡solo disponibles a través de esta campaña!
Todos los beneficios apoyan a la Asociación de Tenis de Familia Findlay.
Lunes, 23 de diciembre | 9:30 - 11:30 am
Divertidos juegos de tenis toda la mañana + almuerzo compartido después. ¡Abierto a todos - no se requiere inscripción al torneo!
Trae un plato para compartir y ven a celebrar la temporada con la familia de tenis de Findlay.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!