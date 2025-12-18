Coches y herramientas terminados

Veinticinco coches disponibles para recoger. Si te encuentras en el área de Salt Lake y puedes recogerlos, puedes seleccionar esta opción. ¡Siéntete libre de devolver el favor y ayudarnos a hacer más coches de juguete para niños!

La recogida es los martes y jueves de 10 am a 3 pm y los miércoles de 10 am a 6 pm.

6818 S Airport Road, STE A, West Jordan, UT.