Tiny Tim's Foundation for Kids

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Coches y herramientas terminados

Caja de 120 Coches item
Caja de 120 Coches
$130

¡Una caja completa de 120 coches abastecerá a un pueblo, un orfanato o un viaje misionero! El precio incluye el envío. Los juguetes son siempre gratis, pero necesitamos ayuda con el envío.

Caja de 25 Coches
$35

¿No tienes espacio para llevar una caja completa en tu viaje? Esta es una excelente opción para meterla en tu maleta o llevarla como equipaje de mano. Los coches son gratuitos, pero pedimos ayuda con el envío.

Camiseta
$20

¡Apoya a Tiny Tim y luce genial haciéndolo! ¡Representa el nombre de Tiny Tim!

¡50 Coches para 50 Niños Grandiosos! item
¡50 Coches para 50 Niños Grandiosos!
$55

Los coches son gratuitos, pero sí debemos pedir un aporte para el envío si es necesario enviarlos a tu dirección. ¡Gracias por compartir tanta alegría y felicidad!

25 Coches Enviados item
25 Coches Enviados
Paga lo que puedas

Veinticinco coches disponibles para recoger. Si te encuentras en el área de Salt Lake y puedes recogerlos, puedes seleccionar esta opción. ¡Siéntete libre de devolver el favor y ayudarnos a hacer más coches de juguete para niños!

La recogida es los martes y jueves de 10 am a 3 pm y los miércoles de 10 am a 6 pm.

6818 S Airport Road, STE A, West Jordan, UT.

50 Coches para 50 Grandes Niños! item
50 Coches para 50 Grandes Niños!
Paga lo que puedas

Cincuenta coches disponibles para recoger. Si estás en el área de Salt Lake y puedes recogerlos, puedes seleccionar esta opción. ¡Siéntete libre de pagarlo adelante y ayudarnos a hacer más coches de juguete para niños!

La recogida es los martes y jueves de 10 am a 3 pm y los miércoles de 10 am a 6 pm.

6818 S Airport Road, STE A, West Jordan, UT.

120 Coches para Recoger item
120 Coches para Recoger
Paga lo que puedas

120 coches disponibles para recoger. Si estás en el área de Salt Lake y puedes recogerlos, puedes seleccionar esta opción. ¡Siéntete libre de pagar adelante y ayudarnos a hacer más coches de juguete para niños!

La recogida es los martes y jueves de 10 am a 3 pm y los miércoles de 10 am a 6 pm.

6818 S Airport Road, STE A, West Jordan, UT.

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