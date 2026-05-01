Flamenco de la Tierra

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Acerca de este evento
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Primeras 3 filas, 1 bebida de cortesía
Asiento general
Asientos en el balcón
Visibilidad de alto impacto y alineación de marca
Logotipo en posición media en la lona del evento
Reconocimiento grupal durante el evento
Inclusión en el contenido de video del evento
Promoción en redes sociales
Logotipo en el póster oficial del evento (todas las categorías)
Póster conmemorativo firmado por todos los artistas (todas las categorías)
4 entradas de cortesía para asientos preferenciales
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