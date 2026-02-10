Flannel Para Una Causa.

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Acerca de este evento
🎟️ Puja. Gana. Apoya.
50/50 • Rifas • Subasta Silenciosa • Diversión con Franela
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Compra una mesa para 8 personas y disfruta de una noche acogedora con amigos, compañeros de trabajo o familiares, todo mientras apoyas a los sobrevivientes y celebras el orgullo Yooper.
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Compra una mesa para 10 personas y anima a tu equipo a superar en ofertas, en franela y en recaudación de fondos, todo en apoyo a los sobrevivientes.
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