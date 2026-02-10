Tri-County Safe Harbor Inc

Organizado por

Tri-County Safe Harbor Inc

Acerca de este evento

Flannel Para Una Causa.

Island Resort and Casino

W 399 US-2, Harris, MI 49845, USA

Admisión General
$65

🎟️ Puja. Gana. Apoya.
50/50 • Rifas • Subasta Silenciosa • Diversión con Franela

Mesa para 8 personas
$500

¡Trae a tu equipo de franela!
Compra una mesa para 8 personas y disfruta de una noche acogedora con amigos, compañeros de trabajo o familiares, todo mientras apoyas a los sobrevivientes y celebras el orgullo Yooper.

Mesa para 10 personas
$630

🏆 ¡Reclama los derechos de alardear para tu equipo de franela!
Compra una mesa para 10 personas y anima a tu equipo a superar en ofertas, en franela y en recaudación de fondos, todo en apoyo a los sobrevivientes.

Añadir una donación para Tri-County Safe Harbor Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!