A stack of pancakes with butter and syrup sits in the foreground, while the background features a flyer for an all-you-can-eat pancake breakfast to support East Valley Wrestling.
East Valley Wrestling Booster Club

Organizado por

East Valley Wrestling Booster Club

Acerca de este evento

Flapjack Fundraiser

1505 E Washington Ave

Union Gap, WA 98903, USA

Flapjack Fundraiser
$15

🥞 ¡Acompáñanos en el desayuno de Flapjack «todo lo que puedas comer» de Applebee's y apoya a East Valley Wrestling!

El desayuno incluye:

🥞 Tortitas «todo lo que puedas comer»

🥓 Salchichas

🍳 Huevos

🥤 Bebida

📅 Sábado, 1 de agosto

🕗 De 8:00 a 10:00

📍 Applebee's Yakima

¿No puedes asistir? Aún así puedes apoyar a nuestros luchadores haciendo una donación deducible de impuestos a través de Zeffy.

Gracias por invertir en nuestros atletas y ayudarnos a formar campeones tanto dentro como fuera del tapiz. ❤️🖤🤼

¿No puedes asistir? ¡Aún así puedes apoyar a nuestros luchadores!
Paga lo que puedas

Aún puedes apoyar a nuestros luchadores haciendo una donación deducible de impuestos a través de Zeffy.

Añadir una donación para East Valley Wrestling Booster Club

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!