Flapjack Fundraiser

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Acerca de este evento
🥞 ¡Acompáñanos en el desayuno de Flapjack «todo lo que puedas comer» de Applebee's y apoya a East Valley Wrestling!
El desayuno incluye:
🥞 Tortitas «todo lo que puedas comer»
🥓 Salchichas
🍳 Huevos
🥤 Bebida
📅 Sábado, 1 de agosto
🕗 De 8:00 a 10:00
📍 Applebee's Yakima
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Gracias por invertir en nuestros atletas y ayudarnos a formar campeones tanto dentro como fuera del tapiz. ❤️🖤🤼
Aún puedes apoyar a nuestros luchadores haciendo una donación deducible de impuestos a través de Zeffy.
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