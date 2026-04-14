Ventas de Alimentos

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Acerca de este evento
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Family Network está tomando pedidos por adelantado del 1 al 22 de mayo para la recaudación de fondos de pupusas que tendremos el miércoles 27 de mayo. Las opciones incluyen: queso y pollo/queso y cada una cuesta $4.00. Si desea hacer un pedido por adelantado y pagar por adelantado para que estén listos el 27 de mayo.
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