Ventas de Alimentos

Family Network está tomando pedidos por adelantado del 1 al 22 de mayo para la recaudación de fondos de pupusas que tendremos el miércoles 27 de mayo. Las opciones incluyen: queso y pollo/queso y cada una cuesta $4.00. Si desea hacer un pedido por adelantado y pagar por adelantado para que estén listos el 27 de mayo.