Dubuque County Fine Arts Society

Organizado por

Dubuque County Fine Arts Society

Acerca de este evento

Tarifa del vendedor de comida, DBQFest 2026

700 Locust St

Dubuque, IA 52001, USA

Tarifa de vendedor de alimentos de 2 días (sábado 8 de agosto y domingo 9 de agosto)
$150

Usted ha sido aceptado como vendedor de alimentos en DBQFest 2025. Seleccione este artículo para pagar una tarifa de vendedor de 2 días de $100 más un depósito de $50 antes del 1 de julio de 2026.

Tarifa de vendedor de alimentos de un día (sábado 8 de agosto)
$200

Usted ha sido aceptado como vendedor de alimentos en DBQFest 2025. Seleccione este artículo para pagar una tarifa de vendedor de un día de $150 más un depósito de $50 antes del 1 de julio de 2026.

Tarifa de vendedor de alimentos de un día (domingo 9 de agosto)
$200

Usted ha sido aceptado como vendedor de alimentos en DBQFest 2025. Seleccione este artículo para pagar una tarifa de vendedor de un día de $150 más un depósito de $50 antes del 1 de julio de 2026.

Tarifa de vendedor de alcohol (sábado 8 de agosto y domingo 9 de agosto)
$350

Usted ha sido aceptado como vendedor de alimentos en DBQFest 2025. Seleccione este artículo para pagar una tarifa de 2 días de $300 más un depósito de $50 antes del 1 de julio de 2026.

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