Para el Corazón de Texas: Subasta del Fondo de Ayuda por Inundaciones del Condado Kerr.

Hemos oído de fuentes fiables que ver este concierto cambia la vida. Que es el mejor concierto que se ha presenciado y que no habrá otro concierto que supere la experiencia hasta que se vuelva a presenciar. Esto es para dos (2) entradas premium para ver a Beyoncé en vivo en Las Vegas el 25 de julio, Sección C112, Fila 14, Asientos 3–4, incluido el acceso al exclusivo área del club de nivel 100. (Llegar allí y conseguir un lugar genial para alojarse depende de ti.) (Valor minorista $1,056.20, valor de experiencia, ¡invaluable!)