Para el Corazón de Texas: Subasta del Fondo de Ayuda por Inundaciones del Condado Kerr.

¿Quieres organizar una fiesta y tener HEB Real Texas BBQ y todos los complementos para 40 amigos? Este es el boleto para hacer que tu cumpleaños, aniversario o fiesta-por-ninguna-razón sea un éxito. Canjeable en tiendas locales de HEB y sujeto a las fechas de restricción (grandes festivos, etc) que esperarías. Pero de todas formas, no serían las fechas en las que organizarías tu fiesta, porque eres demasiado genial para eso.
Hemos oído de fuentes fiables que ver este concierto cambia la vida. Que es el mejor concierto que se ha presenciado y que no habrá otro concierto que supere la experiencia hasta que se vuelva a presenciar. Esto es para dos (2) entradas premium para ver a Beyoncé en vivo en Las Vegas el 25 de julio, Sección C112, Fila 14, Asientos 3–4, incluido el acceso al exclusivo área del club de nivel 100. (Llegar allí y conseguir un lugar genial para alojarse depende de ti.) (Valor minorista $1,056.20, valor de experiencia, ¡invaluable!)
¡Lollapalooza! Entenderás lo que significa cuando ganes estos Dos (2) Pases VIP de 4 días para Lollapalooza en Grant Park en Chicago del 31/7 al 3/8, a solo un par de semanas de distancia. ¡Agarra la vida por la palooza y consigue estas entradas! (Nuevamente, el viaje y la estadía corren por tu cuenta para que puedas ser tú). El valor minorista es de más de $3,000. (¡Y por favor avísanos qué es una palooza cuando lo descubras!)
¿Qué es el LC Collective? Solo el club más genial de la ciudad, diseñado para seleccionar los eventos más asombrosos de Austin, por toda nuestra justa ciudad, que une nuestra cultura, creatividad y comunidad para asegurarnos de que Austin siga unida. Gana esto y serás uno de los primeros 10 Miembros del LC Collective en la historia. (Valor minorista $1,200)
Sonic Guild ha estado proporcionando pagos, subvenciones y mentoría a músicos de Austin durante más de una década y ha invertido $7 MILLONES en nuestra escena local. No puedes ser de Austin sin conocer la escena y Sonic Guild te hace parte de ella. Eventos privados, dar subvenciones, construir conexiones. ¿Qué podría ser mejor? (Valor minorista $1,500)
Hay algo más que especial acerca de Commodore Perry, todo el lugar es especial. Verdaderamente. Ubicado en un vecindario acogedor en Austin, el hecho de que este lugar incluso exista es un pequeño milagro. ¡Gana la subasta y vive la experiencia! ¡Nuestro agradecimiento a Auberge Resorts por donar este increíble escape! (Valor al por menor $800)
Disfruta de una estadía de una noche en el incomparable Bowie House en Ft. Worth. ¡Fort Worth es verdaderamente una de las mejores vibras en Texas (IYKYK) y quedarse aquí hará que tu visita sea épica! ¡Nuestro agradecimiento a Auberge Resorts por donar este increíble escape! (Valor al por menor $650)
2 Noches en Inn at Mattei's Tavern, Los Olivos, CA. ¡Nuestro agradecimiento a Auberge Resorts por donar este increíble escape! (Valor al por menor $2,100)
2 Noches en The Lodge at Blue Sky en Park City, UT. ¡Nuestro agradecimiento a Auberge Resorts por donar este increíble escape! (Valor al por menor $5,000)
3 Noches en Mauna Lani - Big Island, HI. ¡Nuestro agradecimiento a Auberge Resorts por donar este increíble escape! (Valor al por menor $5,000)
2 Noches en The Vanderbilt - Newport, RI. ¡Nuestro agradecimiento a Auberge Resorts por donar esta increíble escapada! (Valor de venta $3,200)
2 Noches en Wildflower Farms, Hudson Valley, NY. ¡Nuestro agradecimiento a Auberge Resorts por donar esta increíble escapada! (Valor de venta $3,000)
Estancia de 2 noches con desayuno cada día en Susurros del Corazon en Punta de Mita, MX (+ traslados de ida y vuelta al aeropuerto). Valor de venta $2,900. ¡Nuestro agradecimiento a Auberge Resorts por donar esta increíble escapada!
Estancia de 2 noches con desayuno cada día en Chileno Bay en Los Cabos, MX (+ traslados de ida y vuelta al aeropuerto). Valor de venta $2,900. ¡Nuestro agradecimiento a Auberge Resorts por donar esta increíble escapada!
Estancia de 2 noches con desayuno para dos cada día. Valor de venta $1,500. ¡Nuestro agradecimiento a Auberge Resorts por donar esta increíble escapada!
2-night stay with breakfast for two each day. Valor al por menor $2,500. ¡Gracias a Auberge Resorts por donar esta increíble escapada!
1-night stay in a suite. Valor al por menor $1,250. (PD: ¡su reciente remodelación es FABULOSA!). ¡Gracias a Auberge Resorts por donar esta increíble escapada!
Tú y tres de tus amigos pueden ser de los primeros en volar el Hexa de LIFT Aircraft, justo aquí en el Long Center. No se necesita licencia de piloto, solo ven, recibe capacitación en menos de una hora y vuela sobre el césped del Long Center con el horizonte de Austin frente a ti. Obtén más información en https://liftaircraft.com (un valor de $800)
Aprende a hablar español con fluidez con el programa auténtico, accesible y efectivo Live in Spanish™ de Live The Language en Austin, Texas. https://livethelanguage.org/ (Valor al por menor $1,200)
Aprende a hablar español con fluidez con el programa auténtico, accesible y efectivo Live in Spanish™ de Live The Language en Austin, Texas. https://livethelanguage.org/ (Valor al por menor $1,200)
Organice una fiesta en el Jardín Secreto de Inn Cahoots, un increíble espacio al aire libre en la East 6th Street de Austin. https://www.inncahoots.com/event-spaces/the-secret-garden. (Un valor de $350)
Una sesión de fotos de $500 con Cassidy Rowell Photography. Obtenga más información en https://cassidyrowellphoto.com
¡Una forma increíble de disfrutar de un espectáculo! Las cajas del Anfiteatro Moody son una plataforma elevada privada con asientos acolchados para 4 personas (incluidas 4 entradas), un servicio de concesión por pagos para comida y bebida directamente a usted, acceso mejorado a la terraza de la azotea y espacios de salón con aire acondicionado, una ubicación de check-in diferente para una entrada acelerada y un lugar de estacionamiento incluido en un garaje al otro lado de la calle. Disponible para espectáculos selectos.
¡El valor minorista de esta tarjeta de regalo de $1,000 de Whole Foods Market es de $1,000!! Gracias, Whole Foods, por la generosa donación.
¡El valor minorista de esta otra tarjeta de regalo de $1,000 de Whole Foods Market es TAMBIÉN de $1,000!! Gracias, Whole Foods, por la generosa donación.
You NEED a pizza party! Homeslice will make it happen with 8 Large Pizzas, 6 Whole (12") Sub Sandwiches, 1 Large Sharing Style Salad, Variety of desserts for 25 people, 1 Gallon of Iced Tea and 1 Gallon of Fresh Squeezed Lemonade
Austin, Texas' very own Fixe Southern House has donated a Seven Course Chef Tasting Menu with Wine Pairings for 8 People. More than a meal, this experience is sure to make amazing memories. (Austin, location only)
Enjoy a two-night stay at the Frame Hotel, including valet parking. This is a true oasis in the heart of the South Congress district. (A $1,000 retail value)
Share your South Congress experience with 9 of your besties! Amazing and unique mexican food and great drinks at the one-of-a-kind Guero's.
A limited edition work by Patrick Puckett, printed on luxurious silk. Neither reworked nor redesigned, this scarf is presented in its purest form, faithfully preserving the artist’s original painting commissioned by Moutonière. Each color is hand-mixed and screen printed by artisans in Como, Italy. The scarf can be framed as a limited edition artwork, making it perfect for display on any wall. Each scarf is individually numbered from 1 to 125 and includes a certificate of authenticity. Made in Como, Italy. Artwork by Patrick Puckett. (Retail value $450)
¿Conoces y amas los beneficios de la terapia IV infundida con vitaminas premium o quieres probarla por primera vez? Este paquete te proporcionará 5 Cócteles de Myers que combinan vitaminas, minerales e hidratación para ayudarte a alcanzar tus objetivos de salud y bienestar. (Los cupones se pueden usar de una vez o en múltiples visitas. Valor minorista $1,000)
Disfruta del festival Wicked Oaks el 25 y 26 de octubre en Carson Creek Ranch en Austin, Texas. Cuatro boletos para que disfrutes de una experiencia de festival genial. Acampa con amigos y absorbe las vibras. Obtén más información aquí: https://wickedoaksfest.com (un valor de $760)
¡Necesitas actualizar tu guardarropa! (Pregúntale a tus amigos. Te aman y te lo dirán.) Billy Reid se va a encargar de ti con $500 en nuevas prendas elegantes que, a su vez, te darán la credibilidad para decirles que ahora son ellos quienes necesitan actualizar su guardarropa. ¡Touché!
Un bolso único hecho a mano de Heritage Boot. ¡Ojalá pudieras oler lo lujoso que es este cuero! Esto es una de esas cosas que mejorará con el tiempo. Y recordarás que lo obtuviste en el Long Center ayudando a nuestros vecinos del Hill Country.
Visitar Heritage Boot en South Congress es una experiencia singular. Y esta tarjeta de regalo de $200 va a hacerlo aún mejor. Da el primer paso hacia unas botas nuevas o increíbles artículos de cuero y apuesta alto por esta tarjeta.
Since 2005, Feathers Boutique has been a beloved destination for vintage lovers in the heart of Austin’s iconic South Congress shopping district. What started as a cozy spot for discovering unique vintage treasures quickly gained a global following among style seekers and trendsetters alike. This $400 gift certificate is your key to unlock your next favorite outfit.
