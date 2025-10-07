Fort Leavenworth Spouses' Club - Fundraiser de Mantas 2025

Manta de lanzamiento exclusiva de Fort Leavenworth
$65

Fort Leavenworth Spouses’ Club Fundraiser Exclusive (50" x 70")


Arrópate por una buena causa con nuestra Manta de lanzamiento de Fort Leavenworth, un tapiz bellamente tejido  a todo color que presenta las principales unidades de  Fort Leavenworth.


Midiendo 50" x 70", esta manta de edición limitada es suave, resistente y perfecta para agregar un toque acogedor a su hogar, o regalar en Navidad, despedidas o "porque sí".


Cada compra apoya directamente al Fort Leavenworth Spouses’ Club, con los ingresos beneficiando a nuestras subvenciones comunitarias y becas.


Diseñada con cuidado y llena de corazón, esta manta es más que un recuerdo, es una manera cálida de retribuir, una manta con un propósito aún más cálido.

