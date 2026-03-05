Culture Shift Challenge Inc.

Organizado por

Culture Shift Challenge Inc.

Acerca de este evento

Fortaleza Unidad 2026

Admisión VIP
$55

Disfruta de los conciertos en el césped, áreas de vendedores, Área de Niños (zoológico de mascotas, casa de rebote, áreas de manualidades), mercado de vendedores y acceso a áreas exclusivas solo para VIP. ¡También obtendrás acceso exclusivo a nuestra nueva aplicación Ambassador y un número selecto de Culture Shift Coins!

$33
Admisión General (Early Shifter)
$15
Disponible hasta 1 jul

Disfruta de los conciertos en el césped y sé parte del Shift.

Admisión General y Camiseta Shifter (Early Shifter)
$40
Disponible hasta 1 jul

Agrega una nota con la talla de camiseta

Pase Infantil
$8

Los niños menores de 18 años supervisados por su tutor pueden disfrutar de los conciertos en el césped, áreas de vendedores, Área de Niños (zoológico de mascotas, casa de rebote, áreas de manualidades) y mercado de vendedores.

Pase Familiar
$35
Disponible hasta 1 jul
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos

Una familia de hasta 5 personas (solo incluyendo padres e hijos) puede disfrutar de los conciertos en el césped, áreas de vendedores, Área de Niños (zoológico de mascotas, casa de rebote, áreas de manualidades) y mercado de vendedores.

General Admission
$25

¡Disfruta de los conciertos en el césped y sé parte del cambio!

Buy One Get One Free
$21
Disponible hasta 1 jul
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Admisión para 2 para disfrutar de los conciertos en el césped y ser parte del Cambio.

Registro de proveedores
$125

Esto te proporciona un espacio reservado para ser proveedor en el festival y mantener el 100% de tus ganancias. También incluye 5 entradas adicionales que puedes vender o regalar. Tu compra se etiqueta como una deducción fiscal, ya que somos una organización sin fines de lucro y beneficia a tu negocio de múltiples maneras.

Añadir una donación para Culture Shift Challenge Inc.

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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!