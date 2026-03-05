Fortaleza Unidad 2026

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Los niños menores de 18 años supervisados por su tutor pueden disfrutar de los conciertos en el césped, áreas de vendedores, Área de Niños (zoológico de mascotas, casa de rebote, áreas de manualidades) y mercado de vendedores.
Una familia de hasta 5 personas (solo incluyendo padres e hijos) puede disfrutar de los conciertos en el césped, áreas de vendedores, Área de Niños (zoológico de mascotas, casa de rebote, áreas de manualidades) y mercado de vendedores.
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