Asociación de Inquilinos de Franklin Hill, Subasta Silenciosa

🌿 Subasta en vivo: Caza de Ciervo Rojo y Paloma en Argentina en la Reserva Amakela 🦌🕊️

Embárquese en la aventura de caza definitiva con este exclusivo paquete de 5 días y 4 noches en la renombrada Reserva Amakela en Argentina. Esta experiencia de primera categoría incluye tres días completos de caza guiada para seis personas, ofreciendo la rara oportunidad de perseguir ciervos rojos majestuosos y palomas de vuelo rápido en uno de los paisajes naturales más impresionantes de Sudamérica.

Ambientado en el telón de fondo de los exuberantes bosques y cielos abiertos de Argentina, este viaje combina alojamientos de lujo con juegos de clase mundial. El ciervo rojo—conocido por su construcción poderosa y sus impresionantes cuernos—es un trofeo codiciado entre los cazadores, mientras que la caza de palomas ofrece un disparo de alto volumen y acción emocionante. Ya sea un deportista experimentado o buscando una escapada en grupo única en la vida, este paquete promete recuerdos inolvidables, camaradería y aventura.

Con un valor de $16,300, este artículo de subasta incluye alojamiento, comidas y guías expertos para garantizar una experiencia fluida y emocionante. La Reserva Amakela es celebrada por su hospitalidad, belleza escénica y acceso a terrenos de caza privilegiados. Con espacio para seis cazadores, es perfecta para amigos, familia o retiros corporativos.

No pierda la oportunidad de ofertar por este viaje extraordinario—donde la naturaleza, el deporte y el lujo se encuentran. Eleve su próxima escapada con la emoción de la caza y el espíritu de Argentina.