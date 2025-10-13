Freedom Warriors Topgolf Scottsdale Fundraiser

• 12 entradas al evento con asientos premium reservados y 12 tickets para bebidas • Regalos premium con marca (gorras de golf, mercancía con marca) para tus invitados • Reconocimiento destacado como patrocinador durante los anuncios del evento • Nombre/logo destacado en nuestro sitio web, Instagram y redes sociales de colaboradores • Nombre/logo visible en la señalización del evento • Oportunidad para un enfoque especial del patrocinador en el evento • Menciones de construcción de equipo en las clases de fitness de SPENGA en enero • Experiencia de construcción de equipo personalizada en SPENGA fitness • Opción de proporcionar materiales con marca o artículos promocionales para distribuir en el evento