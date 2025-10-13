Freedom Warriors Topgolf Scottsdale Fundraiser

Organizado por
Acerca de este evento
"Not a golfer!" No clubs needed, just heart! Support the cause.
In the spirit of giving, treat yourself (or someone else!) to an Early Bird Topgolf Ticket at a discounted rate by 12.31.25!
Tu entrada incluye 3 horas de golf, comida y bebidas sin alcohol.
• Nombre listado en el programa del evento • Nombre mencionado en nuestro sitio web, Instagram y redes sociales de socios • Opción de proveer materiales con marca o artículos promocionales para distribución en el evento
Esto incluye 3 horas de golf para 6 personas, comida y bebidas sin alcohol más 2 entradas de Observador.
• 2 entradas al evento con asientos reservados y 4 tickets para bebidas • Nombre/logo visible en letrero de patrocinador compartido • Nombre/logo mencionado en nuestro sitio web, Instagram y redes sociales de socios • Opción de proveer materiales con marca o artículos promocionales para distribución en el evento
• 4 entradas al evento con asientos reservados y 4 tickets para bebidas • 4 Botellas de agua con marca • Reconocimiento como patrocinador durante los anuncios del evento • Nombre/logo destacado en nuestro sitio web, Instagram y redes sociales de colaboradores • Opción de proporcionar materiales con marca o artículos promocionales para distribuir en el evento
• 6 entradas al evento con asientos reservados y 6 tickets para bebidas • Gorras de golf para tus invitados • Reconocimiento como patrocinador durante los anuncios del evento • Nombre/logo destacado en nuestro sitio web, Instagram y redes sociales de colaboradores • Nombre/logo en la señalización del evento • Opción de proporcionar materiales con marca o artículos promocionales para distribuir en el evento
• 12 entradas al evento con asientos premium reservados y 12 tickets para bebidas • Regalos premium con marca (gorras de golf, mercancía con marca) para tus invitados • Reconocimiento destacado como patrocinador durante los anuncios del evento • Nombre/logo destacado en nuestro sitio web, Instagram y redes sociales de colaboradores • Nombre/logo visible en la señalización del evento • Oportunidad para un enfoque especial del patrocinador en el evento • Menciones de construcción de equipo en las clases de fitness de SPENGA en enero • Experiencia de construcción de equipo personalizada en SPENGA fitness • Opción de proporcionar materiales con marca o artículos promocionales para distribuir en el evento
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!