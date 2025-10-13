Freedom Warriors

Freedom Warriors

Freedom Warriors Topgolf Scottsdale Fundraiser

9500 E Talking Stick Wy

Scottsdale, AZ 85256, USA

"Not a golfer!" Spectator/Social Ticket
$45

"Not a golfer!" No clubs needed, just heart! Support the cause.

Early Bird Single Topgolf Ticket
$65
ticketing.rate.earlyBirdChip

In the spirit of giving, treat yourself (or someone else!) to an Early Bird Topgolf Ticket at a discounted rate by 12.31.25!

Entrada individual para Topgolf
$80

Tu entrada incluye 3 horas de golf, comida y bebidas sin alcohol.

Amigos de Freedom Warriors
$300

• Nombre listado en el programa del evento • Nombre mencionado en nuestro sitio web, Instagram y redes sociales de socios • Opción de proveer materiales con marca o artículos promocionales para distribución en el evento

Bahía de Topgolf
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Esto incluye 3 horas de golf para 6 personas, comida y bebidas sin alcohol más 2 entradas de Observador.

Freedom Warriors "Hope" Sponsor
$750
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

• 2 entradas al evento con asientos reservados y 4 tickets para bebidas • Nombre/logo visible en letrero de patrocinador compartido • Nombre/logo mencionado en nuestro sitio web, Instagram y redes sociales de socios • Opción de proveer materiales con marca o artículos promocionales para distribución en el evento

Patrocinador "Alegría" de Freedom Warriors
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

• 4 entradas al evento con asientos reservados y 4 tickets para bebidas • 4 Botellas de agua con marca • Reconocimiento como patrocinador durante los anuncios del evento • Nombre/logo destacado en nuestro sitio web, Instagram y redes sociales de colaboradores • Opción de proporcionar materiales con marca o artículos promocionales para distribuir en el evento

Patrocinador "Amor" de Freedom Warriors
$3,000
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

• 6 entradas al evento con asientos reservados y 6 tickets para bebidas • Gorras de golf para tus invitados • Reconocimiento como patrocinador durante los anuncios del evento • Nombre/logo destacado en nuestro sitio web, Instagram y redes sociales de colaboradores • Nombre/logo en la señalización del evento • Opción de proporcionar materiales con marca o artículos promocionales para distribuir en el evento

Patrocinador "Corazón" de Freedom Warriors
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 12 boletos

• 12 entradas al evento con asientos premium reservados y 12 tickets para bebidas • Regalos premium con marca (gorras de golf, mercancía con marca) para tus invitados • Reconocimiento destacado como patrocinador durante los anuncios del evento • Nombre/logo destacado en nuestro sitio web, Instagram y redes sociales de colaboradores • Nombre/logo visible en la señalización del evento • Oportunidad para un enfoque especial del patrocinador en el evento • Menciones de construcción de equipo en las clases de fitness de SPENGA en enero • Experiencia de construcción de equipo personalizada en SPENGA fitness • Opción de proporcionar materiales con marca o artículos promocionales para distribuir en el evento

