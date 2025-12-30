Wesley Shelter Inc

Wesley Shelter Inc

French Quarter Recaudación de Fondos Anual

204 Nash St S

Wilson, NC 27893, USA

Admisión General
$50

El boleto incluye 1 boleto de bebida gratis y 5 boletos de rifa gratis.

Beignet Buddy Sponsorship
$250

• 2 complimentary tickets

• Recognition on event signage

Bourbon Street Sponsor
$500

• 4 complimentary event tickets

• Recognition on event signage

• Individual social media spotlight post

French Quarter Champion Sponsorship
$1,000

• 6 complimentary tickets

• Logo on event webpage

• Recognition on event signage

• Dedicated social media spotlight with company blurb

King Cake Partner Sponsorship
$2,500

• 8 complimentary tickets

• Premiere logo placement on event signage + website

• Mention on all related press releases and media materials

• Verbal recognition by emcee during opening remarks

