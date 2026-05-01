Clase familiar de ASL los viernes: Nivel básico Sordo+
Sordo+
$95
Solo para miembros
Esta clase de lengua de señas americana para familias está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales que tienen discapacidades adicionales (Deaf+) y que desean fortalecer la comunicación a través de la lengua de señas americana. Las familias aprenderán los fundamentos de la lengua de señas americana, junto con estrategias de comunicación accesibles, apoyos visuales y rutinas que faciliten la interacción cotidiana. La clase se centra en ayudar a los padres y cuidadores a fortalecer la comunicación en el hogar, al tiempo que se crean conexiones más consistentes, significativas y accesibles que satisfagan las necesidades individuales de sus hijos. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.
Esta clase de lengua de señas americana para familias está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales que tienen discapacidades adicionales (Deaf+) y que desean fortalecer la comunicación a través de la lengua de señas americana. Las familias aprenderán los fundamentos de la lengua de señas americana, junto con estrategias de comunicación accesibles, apoyos visuales y rutinas que faciliten la interacción cotidiana. La clase se centra en ayudar a los padres y cuidadores a fortalecer la comunicación en el hogar, al tiempo que se crean conexiones más consistentes, significativas y accesibles que satisfagan las necesidades individuales de sus hijos. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.
Sordo+ (no miembros)
$135
Esta clase de lengua de señas americana para familias está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales que tienen discapacidades adicionales (Deaf+) y que desean fortalecer la comunicación a través de la lengua de señas americana. Las familias aprenderán los fundamentos de la lengua de señas americana, junto con estrategias de comunicación accesibles, apoyos visuales y rutinas que faciliten la interacción cotidiana. La clase se centra en ayudar a los padres y cuidadores a fortalecer la comunicación en el hogar, al tiempo que se crean conexiones más consistentes, significativas y accesibles que satisfagan las necesidades individuales de sus hijos. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.
Esta clase de lengua de señas americana para familias está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales que tienen discapacidades adicionales (Deaf+) y que desean fortalecer la comunicación a través de la lengua de señas americana. Las familias aprenderán los fundamentos de la lengua de señas americana, junto con estrategias de comunicación accesibles, apoyos visuales y rutinas que faciliten la interacción cotidiana. La clase se centra en ayudar a los padres y cuidadores a fortalecer la comunicación en el hogar, al tiempo que se crean conexiones más consistentes, significativas y accesibles que satisfagan las necesidades individuales de sus hijos. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.
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