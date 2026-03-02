Northwest PTO

Organizado por

Northwest PTO

Acerca de este evento

Friendship & Frosting 2026

45 Stearns Ave

Leominster, MA 01453, USA

5:30 PM to 6:30 PM
$12
Seleccione SOLAMENTE entradas para UNA sesión (elija la sesión 1 o 2). 1 boleto = 1 kit de decoración. Se incluye una taza de chocolate caliente con cada kit; se pueden comprar tazas adicionales por $1 cada una.
1 bebida
$1
elección de agua o jugo
Añadir una donación para Northwest PTO

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!