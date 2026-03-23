Front Row Seat Raffle: End of Year Award Ceremony 2025-2026
Rifa de asientos para Prekínder
$10
$5.00 = 1 entrada al sorteo para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la ceremonia de prekínder fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de Mayo.*Esta entrada no le garantiza un asiento en primera fila.
$5.00 = 1 entrada al sorteo para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la ceremonia de prekínder fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de Mayo.*Esta entrada no le garantiza un asiento en primera fila.
Rifa de asientos para Kindergarten
$10
$5.00=1 entrada a la rifa para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en la primera fila para la Ceremonia de Kindergarten fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de mayo. *Esta entrada no te garantiza un asiento en la primera fila.
$5.00=1 entrada a la rifa para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en la primera fila para la Ceremonia de Kindergarten fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de mayo. *Esta entrada no te garantiza un asiento en la primera fila.
Rifa de asientos para 1 grado
$10
$5.00 = 1 entrada a la rifa para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la Ceremonia de 1st grado fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de Mayo.*Esta entrada no le garantiza un asiento en primera fila.
$5.00 = 1 entrada a la rifa para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la Ceremonia de 1st grado fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de Mayo.*Esta entrada no le garantiza un asiento en primera fila.
Rifa de asientos para 2 grado
$10
$5.00 = 1 entrada a la rifa para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la ceremonia de 2nd grado fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de Mayo.*Esta entrada no le garantiza un asiento en primera fila.
$5.00 = 1 entrada a la rifa para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la ceremonia de 2nd grado fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de Mayo.*Esta entrada no le garantiza un asiento en primera fila.
Rifa de asientos para 3 grado
$10
$5.00 = 1 entrada al sorteo para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la ceremonia de 3rd grado fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de Mayo.*Esta entrada no le garantiza un asiento en primera fila.
$5.00 = 1 entrada al sorteo para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la ceremonia de 3rd grado fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de Mayo.*Esta entrada no le garantiza un asiento en primera fila.
Rifa de asientos para 4 grado
$10
$5.00=1 entrada en la rifa para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la Ceremonia de 4th grado Fecha/Hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de mayo. *Esta entrada no garantiza un asiento en primera fila.
$5.00=1 entrada en la rifa para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la Ceremonia de 4th grado Fecha/Hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de mayo. *Esta entrada no garantiza un asiento en primera fila.
Rifa de asientos para 5 grado
$10
$5.00 = 1 entrada al sorteo para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la ceremonia de 5th grado fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de Mayo.*Esta entrada no le garantiza un asiento en primera fila.
$5.00 = 1 entrada al sorteo para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en primera fila para la ceremonia de 5th grado fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de Mayo.*Esta entrada no le garantiza un asiento en primera fila.
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