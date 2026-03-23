Front Row Seat Raffle: End of Year Award Ceremony 2025-2026

$5.00=1 entrada a la rifa para tener la oportunidad de ganar 1 par de asientos en la primera fila para la Ceremonia de Kindergarten fecha/hora por determinar (2 asientos en total). Se anunciarán cinco ganadores el 1 de mayo. *Esta entrada no te garantiza un asiento en la primera fila.

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