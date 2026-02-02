Arts In The Burg
Arts In The Burg tiene otras campañas que te pueden interesar.

Descubre sus otras campañas en curso y mantente al día con las próximas oportunidades.

Arts In The Burg

Organizado por

Arts In The Burg

Acerca de este evento

Añadir una donación para Arts In The Burg

$

Ventas cerradas

Fundamentals of Charcoal: A 2-Part Series with Lissa Goeltz

Arts In The Burg

207 S Cedar Ave, South Pittsburg, TN 37380, USA

Ticket estándar - marco estilo galería 6x6
$39
No puedes pagar el precio completo - lienzo estándar 6x6
$19

Si realmente no puedes pagar el precio completo y necesitas un poco de ayuda, por favor no dejes que el costo sea una razón para no registrarte. Utiliza esta opción para obtener una tarifa reducida. El lienzo tendrá la misma longitud y altura, pero el grosor será el de un lienzo estándar.

¿Quieres ayudar pagando un poco más?
$59

Si desea pagar un poco más y ayudar a estudiantes que de otra manera no podrían asistir, ¡te lo agradecemos! Elija esta opción:

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!