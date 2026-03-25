Recaudación de Fondos para Studio 8

Participa para ganar 2 boletos Categoría 1 para Argentina vs. Argelia (16 de junio, Fila 21, Asientos 4 y 5) en Kansas. Hasta 5 participaciones opcionales ($80 cada una, límite de 150 participaciones en total). La compra de boletos para el evento no aumenta tus probabilidades de ganar. El ganador se anunciará el jueves 21 de mayo.

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