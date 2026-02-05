Organizado por

Dance Palace

Acerca de este evento

<p>Una Noche en Flor: Gala de Recaudación de Fondos de Primavera del Palacio de Baile</p>

503 B St

Point Reyes Station, CA 94956, USA

Individual Ticket
$150

This level includes one event ticket and a commemorative enamel pin for each guest.

California Poppy
$250

1 entrada al evento, además de reconocimiento en los medios en el evento

Lupine
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

2 entradas al evento, además de reconocimiento en los medios en el evento

Western Buttercup
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

4 entradas al evento, además de reconocimiento en los medios en el evento

Douglas Iris
$2,000
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

6 entradas al evento, además de reconocimiento en los medios en el evento, más 6 bolsas de regalo para los asistentes

Shooting Star
$4,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

8 entradas al evento, además de reconocimiento en los medios en el evento, más 8 bolsas de regalo para los asistentes

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