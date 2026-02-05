<p>Una Noche en Flor: Gala de Recaudación de Fondos de Primavera del Palacio de Baile</p>

Acerca de este evento
This level includes one event ticket and a commemorative enamel pin for each guest.
1 entrada al evento, además de reconocimiento en los medios en el evento
2 entradas al evento, además de reconocimiento en los medios en el evento
4 entradas al evento, además de reconocimiento en los medios en el evento
6 entradas al evento, además de reconocimiento en los medios en el evento, más 6 bolsas de regalo para los asistentes
8 entradas al evento, además de reconocimiento en los medios en el evento, más 8 bolsas de regalo para los asistentes
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!