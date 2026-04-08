Gala de Boleros y Mariachi

Acerca de este evento
Zona exclusiva para VIP con bar privado y servicio de comida, ubicada en las primeras cinco filas frente al escenario. Para fines de registro, se requiere el nombre de cada asistente.
4 entradas con asiento reservado en la zona exclusiva para VIP, con bar privado y servicio de comida, ubicadas en las primeras cinco filas del área del escenario. Para fines de registro, se requiere el nombre de cada asistente.
Asientos centrales ubicados a lo largo del pasillo central, justo detrás de la zona VIP. Para fines de registro, se requiere el nombre de cada asistente.
Asientos de admisión general. Para fines de registro, se requiere el nombre de cada asistente.
Por favor, comuníquese con Patricia Rodríguez en (831) 235-1856
2 entradas con asiento reservado en la zona exclusiva para VIP, que cuenta con bar privado y servicio de comida, ubicadas en las primeras cinco filas frente al escenario. Mención especial en toda la publicidad y el material de marketing. Para fines de registro, se requiere el nombre de cada asistente.
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