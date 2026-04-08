Salinas Police Activities League

Organizado por

Salinas Police Activities League

Acerca de este evento

Gala de Boleros y Mariachi

100 Howard St

Salinas, CA 93901, USA

PAQUETE VIP
$95

Zona exclusiva para VIP con bar privado y servicio de comida, ubicada en las primeras cinco filas frente al escenario. Para fines de registro, se requiere el nombre de cada asistente.

PAQUETE VIP: CITA DOBLE
$360
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

4 entradas con asiento reservado en la zona exclusiva para VIP, con bar privado y servicio de comida, ubicadas en las primeras cinco filas del área del escenario. Para fines de registro, se requiere el nombre de cada asistente.

PASILLO CENTRAL
$70

Asientos centrales ubicados a lo largo del pasillo central, justo detrás de la zona VIP. Para fines de registro, se requiere el nombre de cada asistente.

ASIENTOS GENERALES
$45

Asientos de admisión general. Para fines de registro, se requiere el nombre de cada asistente.

PATROCINE SIN ASISTIR AL EVENTO
$1,000

Por favor, comuníquese con Patricia Rodríguez en (831) 235-1856

PATRONCINADOR ASISTENTE EL EVENTO
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

2 entradas con asiento reservado en la zona exclusiva para VIP, que cuenta con bar privado y servicio de comida, ubicadas en las primeras cinco filas frente al escenario. Mención especial en toda la publicidad y el material de marketing. Para fines de registro, se requiere el nombre de cada asistente.

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