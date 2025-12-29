Galloway Village Neighborhood Association

Ofrecido por

Galloway Village Neighborhood Association

Acerca de las afiliaciones

Galloway Village Neighborhood Association 2026 Miembros

Membresía
$20

Renovación anual el: 1 de enero

Renovaciones anuales el 31 de diciembre

Membresía de Negocios
$50

Renovación anual el: 1 de enero

Renovaciones anuales el 31 de diciembre



Business Membership - Non Voting
$50

Renovación anual el: 1 de enero

For a business that is NOT in the GVNA boundaries but wants to support Galloway.

Residential/NonProfit Membership - Non Voting
$20

Renovación anual el: 1 de enero

For a residence or Non Profit that is NOT in the GVNA boundaries but wants to support Galloway.

Añadir una donación para Galloway Village Neighborhood Association

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!