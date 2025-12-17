Subasta Silenciosa: Garden Place Canastas de Regalo

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¡Esta encantadora cesta te ayudará a cuidarte durante todo el invierno! Incluye una planta de Cactus de Navidad en vivo (¡en flor ahora!), una caja de té reconfortante con taza y posavasos, un kit sencillo para hacer velas, un adorno de lata para las fiestas, almendras españolas para un aperitivo ligero, mascarilla para los pies, mascarilla para manos, mascarilla para ojos, mascarilla para debajo de los ojos, mascarilla para labios, crema de manos, tratamiento labial de vitamina E, jabón de manos y tabletas de aromaterapia para la ducha. Valorada a mas de $85.
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¡Aléjate del Upside Down! Este paquete incluye: Peluche de Demogorgon, cobija, palomitas de maíz, papas fritas, set de snack y bebida, Snacks Scoops Ahoy, estuche para AirPods, calcomanías, brillo labial y set de charms, parche termoadherible, y aquete de pequeños tesoros. Valorado en más de $100.
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¡Dos personajes significan el doble de diversión familiar! Este resistente contenedor de almacenamiento incluye peluches de ambos personajes, un altavoz Bluetooth, un paquete de 12 pósteres, una diadema, calcetines, un llavero, una pulsera con dijes, un conjunto de pulseras de la amistad, un mini diario, un cepillo para el pelo y un gorro de Papá Noel. Valorado en más de 80 dólares.
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Disfruta de un momento de relajación con esta cuidada selección que incluye: Vela aromática, gel antibacterial, toallitas desmaquillantes, tres lociones corporales, rímel, bloqueador solar, jabón de manos, exfoliante corporal, pistaches, dulces, palomitas con cobertura, lápiz blanqueador dental, diadema y bandas para las muñecas. Valorada en más de $60.
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¡Para el cuidado de su coche, los detalles son clave! Este práctico cubo de almacenamiento incluye carne seca, una toalla de microfibra, ambientadores, guantes y tres productos de limpieza Armor All diferentes: toallitas para cristales, limpiador protector y toallitas protectoras. Valorado en más de 70 dólares.
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Esta aventura de comidas de todas partes del mundo incluye un adorable globo dorado y una lonchera/mini enfriadora repleta de aperitivos. Los aperitivos provienen de Bélgica, Indonesia, Japón, Noruega, Filipinas, España, Corea del Sur, Suecia, Taiwán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. Valorada en más de $65 dólares.
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¡Feliz Moo-navidad! Canasta temática de granja y Navidad Disfruta de esta adorable canasta que incluye: •Charms de granja para Crocs, libro para colorear y crayones, calcetines peluditos, resaltador de vaca, set de arcilla (plastilina) para secado al aire (45 piezas), botella de agua tipo bola de nieve, peluche de vaca, bastones de caramelo, sombrero de Santa y camiseta personalizada. Valorada en más de $50. Participa en nuestra subasta silenciosa y llévate esta diversión navideña a casa!
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