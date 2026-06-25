Desfile de Moda y Recaudación de Fondos de Generaciones por MomsHouse

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Acerca de este evento
Entrada prioritaria, asientos reservados y un regalo especial.
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Logo de la empresa en la página de Vendedores en el programa. Espacio de 6 pies. Mesa y sillas NO incluidas. Se sugiere un regalo de oportunidad valorado en no menos de $30.00
Company logo on Vendor page in program One, 6 ft space. Table and chairs NOT provided. Opportunity gift valued at no less than $30.00 strongly suggested
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