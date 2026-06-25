A fashion show is underway with models walking down a runway in front of an audience, while a DJ plays music in the background.
Momshouseav

Organizado por

Momshouseav

Acerca de este evento

Desfile de Moda y Recaudación de Fondos de Generaciones por MomsHouse

44857 Cedar Ave

Lancaster, CA 93534, USA

Admisión VIP
$75

Entrada prioritaria, asientos reservados y un regalo especial.

Admisión VIP - Early Bird
$65
Disponible hasta 17 jul

Entrada prioritaria, asientos reservados y un regalo especial.

Admisión General
$45
Admisión General - Early Bird
$40
Disponible hasta 17 jul
Mesas Informativas de Vendedores
$50

Logo de la empresa en la página de Vendedores en el programa. Espacio de 6 pies. Mesa y sillas NO incluidas. Se sugiere un regalo de oportunidad valorado en no menos de $30.00

Selling Vendor Table
$100

Company logo on Vendor page in program One, 6 ft space. Table and chairs NOT provided. Opportunity gift valued at no less than $30.00 strongly suggested

$200
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