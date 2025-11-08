Organizado por

Fenix Family Fund

<span>Gingerbread Fun Day At the Barn Fundraiser</span>

FAMILIA Entrada general
$88

Quedan 10

Incluye participación completa y todos los materiales de decoración: galletas de jengibre (4) y kit de casa, glaseado, caramelos, rociadores!

¡Un boleto cubre a una familia de hasta 4 personas, simplemente traiga su espíritu festivo, nosotros proporcionaremos el resto!


Superviviente de quemaduras o cuidador
Gratuito

Quedan 10

Como siempre, todos nuestros eventos son gratuitos para los supervivientes de quemaduras y sus cuidadores

Entrada individual GA
$55

Quedan 10

Incluye participación completa y todos los materiales de decoración: galletas de jengibre (2) o kit de casa, glaseado, caramelos, rociadores!

