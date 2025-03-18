Gala Inaugural de la Beca de Gio's Purpose Foundation

Incluye comida, bebida y postre. Otorga la entrada al evento con acceso a instalaciones y actividades estándar.
G Gold
$45
Incluye comida, bebida, postre y 1 bebida (cerveza, vino o Margarita). Otorga entrada al evento con acceso a servicios y actividades estándar.
G Platinum
$50
Incluye comida, bebida, postre y 2 bebidas (cerveza, vino o Margarita). Otorga entrada al evento con acceso a servicios y actividades estándar.
Patrocinio G Silver
$250
Beneficios: Logotipo en los materiales del evento, sitio web y redes sociales, Boletos 1 G Gold, mención de honor durante el evento y ceremonia de premiación.
Patrocinio G Gold
$400
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
Beneficios: Logotipo en materiales del evento, sitio web y redes sociales, Boletos 2 G Gold, certificado de reconocimiento entregado durante la ceremonia de premiación.
Patrocinio G Platinum
$650
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos
Beneficios: Logotipo en los materiales del evento, sitio web y redes sociales, Boletos 3 G Gold, certificado de agradecimiento entregado durante la ceremonia de premiación, oportunidad de agregar pequeños artículos de marca, como tarjetas de presentación, folletos o llaveros a las bolsas de regalo exclusivas proporcionadas a todos los asistentes a la gala. (120)
Registracion de Voluntarios
Gratuito
Añadir una donación para Gios Purpose Foundation
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!