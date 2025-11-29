Fundaición de Givinghood's Tienda

Giving Shine item
Giving Shine
$28

Aceite nutritivo ligero infundido con jojoba, almendra y vitamina E.

Agrega suavidad y brillo sin acumulación.

Solo 4-6 gotas son suficientes, esta fórmula es concentrada.

Pilly Pocket item
Pilly Pocket
$18

Pilly Pocket — Tu pequeño recordatorio diario para cuidarte.

Un estuche de pastillas de bolsillo lindo y duradero diseñado para mantener tus medicamentos, vitaminas o esenciales de autocuidado de emergencia contigo en todo momento.


Perfecto para:

• Medicamentos diarios

• Pastillas de ansiedad

• Rutinas de vitaminas

• Autocuidado sobre la marcha

• Un pequeño recordatorio de que importas


Liviano, fácil de abrir y diseñado con un estilo pop retro que te hace sonreír.


Cada compra apoya programas de salud mental y recuperación de adicciones a través de la Fundación Givinghood.

Porque tomar tus medicamentos es amor propio.


24/7 Euphoria item
24/7 Euphoria
$22

EUFORIA 24/7 — Rocío de fragancia que levanta el ánimo

Una cálida y reconfortante mezcla de sándalo, ámbar, violeta y amatista oscura — diseñada para brindar un suave momento de calma, enraizamiento y alivio emocional.


Inspirado en la verdad de que la recuperación es un viaje las 24 horas del día, este rocío es un recordatorio a respirar, resetear y reconectarte contigo mismo siempre que lo necesites.


Úsalo como rocío corporal, spray de habitación, refrescante de sábanas o una pausa sensorial durante tu día.


Agita suavemente antes de usarlo — 2-3 rociadas son suficientes.

Hecho a mano en lotes pequeños con agua destilada, alcohol y aceites de fragancia premium.


Cada compra apoya la misión de salud mental y recuperación de adicciones a través de la Fundación Givinghood.

Autocuidado con propósito.


Never Stop Shinning item
Never Stop Shinning
$18

Tu pequeño recordatorio diario para cuidarte.

Un estuche de pastillas de bolsillo lindo y duradero diseñado para mantener tus medicamentos, vitaminas o esenciales de autocuidado de emergencia contigo en todo momento.


Perfecto para:

• Medicamentos diarios

• Pastillas de ansiedad

• Rutinas de vitaminas

• Autocuidado sobre la marcha

• Un pequeño recordatorio de que importas


Liviano, fácil de abrir y diseñado con un estilo pop retro que te hace sonreír.


(Los precios incluyen el envío)


Cada compra apoya programas de salud mental y recuperación de adicciones a través de la Fundación Givinghood.

Porque tomar tus medicamentos es amor propio.

Giving Rose item
Giving Rose
$20

Un tónico de agua de rosas 100% natural y suave diseñado para refrescar, suavizar y calmar tu piel.

Hecho con agua de rosas destilada pura, este rocío equilibra, hidrata y añade un momento relajante a tu rutina diaria.


Úsalo antes de la crema hidratante, después de limpiar o en cualquier momento que necesites un reinicio.


Liviano, calmante y perfecto para todo tipo de piel.


Un poco rinde mucho — solo unas pocas rociadas son suficientes para tu rostro y cuello.


(Los precios incluyen el envío)


Cada compra apoya la misión de salud mental y recuperación de adicciones a través de la Fundación Givinghood.

Autocuidado con propósito.


