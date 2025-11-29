Fundaición de Givinghood's Tienda

Aceite nutritivo ligero infundido con jojoba, almendra y vitamina E.
Agrega suavidad y brillo sin acumulación.
Solo 4-6 gotas son suficientes, esta fórmula es concentrada.
Pilly Pocket — Tu pequeño recordatorio diario para cuidarte.
Un estuche de pastillas de bolsillo lindo y duradero diseñado para mantener tus medicamentos, vitaminas o esenciales de autocuidado de emergencia contigo en todo momento.
Perfecto para:
• Medicamentos diarios
• Pastillas de ansiedad
• Rutinas de vitaminas
• Autocuidado sobre la marcha
• Un pequeño recordatorio de que importas
Liviano, fácil de abrir y diseñado con un estilo pop retro que te hace sonreír.
Cada compra apoya programas de salud mental y recuperación de adicciones a través de la Fundación Givinghood.
Porque tomar tus medicamentos es amor propio.
EUFORIA 24/7 — Rocío de fragancia que levanta el ánimo
Una cálida y reconfortante mezcla de sándalo, ámbar, violeta y amatista oscura — diseñada para brindar un suave momento de calma, enraizamiento y alivio emocional.
Inspirado en la verdad de que la recuperación es un viaje las 24 horas del día, este rocío es un recordatorio a respirar, resetear y reconectarte contigo mismo siempre que lo necesites.
Úsalo como rocío corporal, spray de habitación, refrescante de sábanas o una pausa sensorial durante tu día.
Agita suavemente antes de usarlo — 2-3 rociadas son suficientes.
Hecho a mano en lotes pequeños con agua destilada, alcohol y aceites de fragancia premium.
Cada compra apoya la misión de salud mental y recuperación de adicciones a través de la Fundación Givinghood.
Autocuidado con propósito.
Un tónico de agua de rosas 100% natural y suave diseñado para refrescar, suavizar y calmar tu piel.
Hecho con agua de rosas destilada pura, este rocío equilibra, hidrata y añade un momento relajante a tu rutina diaria.
Úsalo antes de la crema hidratante, después de limpiar o en cualquier momento que necesites un reinicio.
Liviano, calmante y perfecto para todo tipo de piel.
Un poco rinde mucho — solo unas pocas rociadas son suficientes para tu rostro y cuello.
(Los precios incluyen el envío)
Cada compra apoya la misión de salud mental y recuperación de adicciones a través de la Fundación Givinghood.
Autocuidado con propósito.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!