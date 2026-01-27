<span>Glenbrook South Asociación de Padres de Graduados 2026 Venta de Cartel de Jardín</span>

Acerca de esta tienda
Este letrero de patio de dos caras es resistente a la intemperie y viene con todos los materiales de instalación. ¡Muestre su orgullo mostrándolo en su jardín y apoyando la financiación de la fiesta de Graduación de la clase de 2026!
Este letrero de patio de dos caras es resistente a la intemperie y viene con todos los materiales de instalación. ¡Muestre su orgullo mostrándolo en su jardín y apoyando la financiación de la fiesta de Graduación de la clase de 2026!
Las donaciones serán distribuidas a familias con necesidades demostradas directamente por la escuela.
Si estás en posición de ayudar, siéntete libre de seleccionar donar un boleto para estudiantes necesitados. Brindamos apoyo para que todos los estudiantes puedan asistir a este evento. Tu generosidad garantiza que ningún estudiante se quede atrás.
Gracias a nuestros dedicados esfuerzos de recaudación de fondos y generosos donantes patrocinadores, organizamos una gran rifa de premios diseñada específicamente para ayudar a lanzar a los graduados a la vida universitaria y adulta. Los premios pueden incluir tabletas, mini proyectores, auriculares con cancelación de ruido y tarjetas de regalo para elementos esenciales universitarios.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!