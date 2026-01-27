Glenbrook Parents Association

Glenbrook Parents Association

<span>Glenbrook South Asociación de Padres de Graduados 2026 Venta de Cartel de Jardín</span>

Cartel del patio item
Cartel del patio
$20

Este letrero de patio de dos caras es resistente a la intemperie y viene con todos los materiales de instalación. ¡Muestre su orgullo mostrándolo en su jardín y apoyando la financiación de la fiesta de Graduación de la clase de 2026!

Donar un cartel de patio item
Donar un cartel de patio
$20

Este letrero de patio de dos caras es resistente a la intemperie y viene con todos los materiales de instalación. ¡Muestre su orgullo mostrándolo en su jardín y apoyando la financiación de la fiesta de Graduación de la clase de 2026!


Las donaciones serán distribuidas a familias con necesidades demostradas directamente por la escuela.

Donar un boleto para la Noche de Graduación 2026 item
Donar un boleto para la Noche de Graduación 2026
$80

Si estás en posición de ayudar, siéntete libre de seleccionar donar un boleto para estudiantes necesitados. Brindamos apoyo para que todos los estudiantes puedan asistir a este evento. Tu generosidad garantiza que ningún estudiante se quede atrás.

Donación para el Fondo de Premios de la Noche de Graduación item
Donación para el Fondo de Premios de la Noche de Graduación
Paga lo que puedas

Gracias a nuestros dedicados esfuerzos de recaudación de fondos y generosos donantes patrocinadores, organizamos una gran rifa de premios diseñada específicamente para ayudar a lanzar a los graduados a la vida universitaria y adulta. Los premios pueden incluir tabletas, mini proyectores, auriculares con cancelación de ruido y tarjetas de regalo para elementos esenciales universitarios.

