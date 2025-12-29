Organizado por

Art Rutkin Elementary School PSO

Acerca de este evento

Glow Bingo 2026

15600 SW River Terrace Blvd

Tigard, OR 97224, USA

1 Cartón de Bingo
$1

Cartones de bingo adicionales para comprar

3 Cartones de Bingo
$10

Cartones de bingo adicionales para comprar, ¡Ahorra $1 comprando el paquete!

9 Cartones de Bingo
$20

Cartones de bingo adicionales para comprar, ¡Ahorra $3 comprando el paquete!

Resaltador de Bingo Luminoso
$4

Resaltador de bingo fluorescente que brilla bajo luz negra (el color puede variar)

Event Punch Card
$10

Punch card can be used for purchasing concessions & other "swag". All proceeds support Art Rutkin PSO. This card can be used at ALL Art Rutkin events for the 2025-2026 school year.

Pizza
$2

Single slice of pizza

Drink
$1

Soda & Juice

Glow Sticks
$1

Set of 3

Glow Ring
$2

One ring

LED Glasses
$3

Various colors

Glow Headband
$2

Various colors

Chips/Treats
$1

Chips, Oreos, Crackers

Añadir una donación para Art Rutkin Elementary School PSO

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