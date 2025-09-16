GlowFest 2025 - Evento de recaudación de fondos Otoño Luciérnaga

¡Agrega nuestra NUEVA Sudadera con capucha que brilla en la oscuridad de Firefly! Esta acogedora sudadera con cierre de Bella + Canvas cuenta con luciérnagas a lo largo de las mangas, un logotipo en el pecho y nuestro distintivo logo de tarro de albañil en la parte trasera, todo en tinta reactiva a los rayos UV que brilla en la oscuridad!

Ahorrarás $5 al hacer la pre-orden aquí (costarán $45 en GlowFest). ¡Tu sudadera estará lista para recoger tan pronto llegues a GlowFest!