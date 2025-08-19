¡VAMOS DE ORO!

Lleva la valentía contigo a todas partes. Esta bolsa ecológica muestra el lazo dorado y el poderoso mensaje “El Oro es para los Valientes.” Ideal para compras, eventos o para mostrar tu apoyo con estilo.
Bolsa “Más que Cáncer”
$15
Fuerte. Resistente. Imparable. Esta bolsa está cubierta de palabras que honran el espíritu de los niños que luchan contra el cáncer, con la frase central “Más que Cáncer.” Amplia, duradera y significativa — una bolsa que cuenta una historia en cada uso.
Camiseta "En Septiembre, Nos Vestimos de Oro"
$20
Septiembre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer Infantil, y esta camiseta te permite mostrar tu apoyo con orgullo. Con un arcoíris de lazos dorados, es una manera alegre de correr la voz durante todo el mes — y más allá. Disponible en blanco, gris y negro.
Camiseta “El Oro es para los Valientes”
$20
Celebra la valentía y la fuerza con este diseño de corazón y lazo. Un recordatorio que el dorado representa el coraje de los niños que enfrentan el cáncer. Disponible en blanco, gris y negro.
Camiseta “Nadie Lucha Solo”
$20
Porque ningún niño y ninguna familia deberían enfrentar el cáncer solos. Este diseño fuerte y poderoso te permite mostrar tu apoyo y solidaridad en todas partes. Disponible en gris y negro.
Sudadera “El Oro es para los Valientes”
$35
Mantente abrigado mientras compartes un mensaje de valentía. Esta sudadera combina comodidad con propósito, destacando el lazo dorado y la frase “El Oro es para los Valientes.” Disponible en blanco, gris y negro.
Sudadera “Lucha como un Niño”
$35
Los niños luchan con coraje, fuerza y corazón. Usa esta sudadera con orgullo para recordarle al mundo que debemos luchar por ellos. Disponible en blanco, gris y negro.
Gorra “Ningún Niño Lucha Solo”
$30
Una gorra bordada con el mensaje “Ningún Niño Lucha Solo.” Ajustable y clásica, es una manera sutil pero poderosa de mostrar tu apoyo todos los días. Disponible en negro, blanco y natural.
Gorra “Lucha como un Niño”
$30
Esta gorra transmite un mensaje inspirador con la frase “Lucha como un Niño.” Llévala a todas partes como recordatorio del valor y la resistencia de los niños. Disponible en negro, blanco y natural.
Envío
$7
¿No estás en Houston o no podrás asistir a nuestro evento? ¡Te lo enviamos directamente! Agrega este artículo para cubrir el costo de envío. Tarifa fija: $7 Envíos a todo EE. UU. Si estarás en nuestro evento en Houston el 27 de septiembre, puedes omitirlo y recoger tu pedido gratis en nuestra mesa de mercancía.
Añadir una donación para Spread Richy's Joy
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!