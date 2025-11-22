<em>Familia de Nados de CMS Goldfish</em>

Organizado por
Acerca de este evento
Boleto para Niño Nadador
Para los nadadores estudiantes de CMS. Un padre/tutor debe supervisar a su hijo en todo momento en la piscina. Los no nadadores deben ir acompañados en el agua por un padre/tutor. ¡Seguridad ante todo!
Adulto Nadador (Acompañando a No Nadador)
Para padres/tutores que acompañan a un niño que no puede nadar de forma independiente. Un adulto debe permanecer en la piscina con el niño en todo momento durante el evento.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!