Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

Organizado por

Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

Acerca de este evento

<em>Familia de Nados de CMS Goldfish</em>

112 Main St

Norwalk, CT 06851, USA

Niño Nadador
$10

Boleto para Niño Nadador
Para los nadadores estudiantes de CMS. Un padre/tutor debe supervisar a su hijo en todo momento en la piscina. Los no nadadores deben ir acompañados en el agua por un padre/tutor. ¡Seguridad ante todo!

Adulto Nadador
$10

Adulto Nadador (Acompañando a No Nadador)
Para padres/tutores que acompañan a un niño que no puede nadar de forma independiente. Un adulto debe permanecer en la piscina con el niño en todo momento durante el evento.

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