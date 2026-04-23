Bedford Hills Elementary School Association Inc
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Acerca de este evento

Ventas cerradas

Buena como el oro Subasta silenciosa

5º Grado Arte item
5º Grado Arte
$50

Puja inicial

4º Grado Arte item
4º Grado Arte
$50

Puja inicial

Estacionamiento Reservado y Asientos de Primera Fila para el Quinto Grado
$50

Puja inicial

Diversión y Juegos con la Sra. Clausen
$50

Puja inicial

Diversión y Juegos con la Sra. Biancamano
$50

Puja inicial

Plan 4 Actividades para la Clase de la Sra. Molnar
$50

Puja inicial

Cupones Locos para la Clase de la Sra. Pease
$50

Puja inicial

Estacionamiento VIP en los Eventos de Primavera de BHES
$50

Puja inicial

Día de Cine y Pijama con la Sra. Risvi
$50

Puja inicial

Jefe del Autobús con la Sra. Kenny
$50

Puja inicial

Lección personal de estilismo capilar
$40

Puja inicial

Lección personal de estilismo capilar con Cindy Valloni.

Valor: $250

Asesoramiento GoTime - Sesión de planificación universitaria
$100

Puja inicial

Valor: $350

Tarjeta de regalo Artytime de $100 para una fiesta de pintura
$50

Puja inicial

Tarjeta de regalo Artytime de $100 para una fiesta de pintura para adultos o niños.

Valor: $100

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